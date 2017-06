Weil am Rhein Mit 4,42 Promille im Intercityexpress: 42-Jähriger muss Nacht in Ausnüchterungszelle verbringen

Mit 4,42 Promille im Intercityexpress: 42-Jähriger muss Nacht in Ausnüchterungszelle verbringen

Weil am Rhein

Mit einem Alkoholwert von unglaublichen 4,42 Promille wurde ein 42-Jähriger am Mittwochabend aus einem Intercityexpress von Basel in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Vorher war der Mann aggressiv aufgefallen.

Mit einem Alkoholwert von unglaublichen 4,42 Promille wurde ein Mann am Mittwochabend in einem Intercityexpress von Basel kontrolliert. Gegen 21.35 Uhr legte der Intercityexpress aus Basel einen außerplanmäßigen Halt im Bahnhof Weil am Rhein ein.

Die Zugbegleiter hatten den 42-jährigen Deutschen, der vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung überaus aggressiv war, von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Der Mann wurde bei Ankunft in Weil am Rhein einer Streife der Bundespolizei übergeben. Der Mann konnte sich kaum noch orientieren und hatte in seine Hose uriniert.

Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von Sage und Schreibe 4,42 Promille ergab, wurde er in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Zuvor musste jedoch noch ein Arzt seine Gewahrsamsfähigkeit bescheinigen.

Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr – nach einem weiteren Alkoholtest, der einen Wert von 2,42 Promille ergab – wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.