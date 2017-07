Efringen-Kirchen Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkunft

Am Sonntagabend kam es in der Flüchtlingsunterkunft Efringen-Kirchen zu heftigen Auseinandersetzungen mit tumultartigen Szenen. Dabei wurden mehrere Beteiligte verletzt.

Eine Person leistete bei der Festnahme massiven Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten auf das Übelste, wie es im Polizeibericht heißt.Zur Bewältigung der unübersichtlichen und aggressiven Lage waren sämtliche verfügbaren Streifen aus Weil am Rhein und umliegender Reviere im Einsatz und wurden zusätzlich von Beamten der Bundespolizei unterstützt.Des Weiteren waren der Rettungsdienst und ein Arzt im Einsatz.Das Ganze begann kurz nach 20.30 Uhr mit verbalen Streitereien unter Bewohnern, die in Rangeleien und schlussendlich in körperliche Auseinandersetzungen mündeten.Der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei, deren Erscheinen nicht zur Beruhigung der Streitenden führte. Währen der Festnahme eines der Hauptbeteiligten ging man erneut aufeinander los.Die Einsatzkräfte hatten große Mühe, die Lage in den Griff zu bekommen. Dafür sorgte besonders ein 32-jähriger Bewohner, der massiven Widerstand leistete und von mehreren Beamten überwältigt werden musste.Der stark alkoholisierte Mann beleidigte die Beamten fortwährend und tobte selbst in der Gewahrsamszelle weiter. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen.Gegen mehrere Personen wird wegen verschiedener Delikte ermittelt, schreibt die Polizei.