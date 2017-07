vor 23 Minuten jsc Weil am Rhein Lastwagenfahrer mit drei Promille am Steuer erwischt

Eine Gefahr für den Straßenverkehr stellte ein Brummifahrer aus Osteuropa dar, der am Mittwochnachmittag mit seinem Sattelschlepper am Grenzübergang Weil am Rhein/Basel erschien und in die Schweiz wollte.