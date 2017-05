Weil am Rhein Ladendieb im Rheincenter Weil am Rhein

Auf frischer Tat ertappt wurde der Ladendieb am Freitagmittag, der versucht hat, mehrere Zigarettenschachteln zu entwenden.

Weil am Rhein – Auf frischer Tat ertappt wurde ein Ladendieb am Freitagmittag in einem Einkaufsmarkt im Rheincenter. Da sich der Tatverdächtige gegenüber der Marktmitarbeiter uneinsichtig zeigte und das Diebesgut nicht herausgeben wollte, wurde das Polizeirevier Weil am Rhein um Unterstützung gebeten.



Vor Ort stellte sich heraus, dass der 45 Jahre alte und in Frankreich wohnhafte Mann zuvor mehrere Packungen Zigaretten entwendet hatte. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnten durch die Polizeibeamten weitere Zigaretten in dessen Bekleidung aufgefunden werden. Der Mann hatte somit insgesamt 25 Packungen Zigaretten entwendet. Weiterhin konnte ein Pfefferspray aufgefunden werden, welches der Mann ebenfalls in seiner Hosentasche dabei hatte. Der Ladendieb wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl mit Waffe verantworten müssen.