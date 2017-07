vor 41 Minuten jsc Weil am Rhein Kinder von Mann sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch gegen 17.40 Uhr trafen zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren am Bachlauf in der Nähe des Wuhrweges auf einen älteren Mann mit einem Fahrrad. Anschließend entblößte er sich und onanierte vor den Kindern.