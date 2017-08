Kultur Kieswerk Open Air: Kurzfilme zeigen Action und Drama in wenigen Minuten

Kurzfilme zwischen Komödie und Science Fiction, Animation und Mini-Spielfilm flimmerten beim Kieswerk Open Air in Weil am Rhein über die Leinwand. Warum dort auch bekannte Schauspieler zu sehen waren, erfahren Sie hier.

Hannah plant eine sexy Überraschung für ihre große Liebe. Doch stattdessen erwischt sie ihren Liebhaber in flagranti mit einer anderen. In schwarzen Dessous und Bärenfell flieht sie auf dem Fahrrad. Im Kurzfilm "Ketten der Liebe" läuft Hannahs Liebeskummer im Zeitraffer ab.

Kurzfilme sind etwas ganz Besonderes: Mal sind sie kunstvoll, meist überraschend, bunt, spannend, ziemlich turbulent, manchmal lustig oder traurig, oft experimentell, aber nie zu lang. Einen Einblick in dieses Genre bot die lange Nacht des Kurzfilms mit mehr als 15 Streifen beim Kinofestival im Dreiländergarten in Weil am Rhein.

Zurzeit boomt ja Open-Air-Kino flächendeckend, von Waldshut über Bad Säckingen bis Rheinfelden. Doch beim Kieswerk Open Air zeigte man an diesem Spezial-Abend nicht den Mainstream, nicht die großen abendfüllenden Kinohits und amerikanischen Blockbuster, sondern Komödien und Dramen, die zwischen zwei und 15 Minuten dauerten. Gedreht von Absolventen der Filmhochschule Ludwigsburg und unabhängigen jungen Filmemachern.

Für die Cineasten war es interessant zu verfolgen, wie Filmstudenten und ambitionierte Nachwuchsregisseure komprimiert in wenigen Minuten Spannung, Action, Krimi und Beziehungskiste auf die Filmleinwand bringen. Initiator Michael Woll hat eine sehr abwechslungsreiche Auswahl getroffen. Darunter der Horrorstreifen "Amictus" von drei Jungfilmern aus der Region, Felix Müller, Patrick Mohr und Luca Lorenti. In ihrem in einem Wald und einer Burgruine gedrehten, unheimlichen Grusel-Krimi läuft eine junge Joggerin durch den Wald und wird von Kapuzenmännern in eine Höhle verschleppt.

Unter den anspruchsvollen Kurzspielfilmen ragte der mit Schauspielprominenz wie Herbert Knaup besetzte Business-Thriller "15 Minuten Wahrheit" heraus: ein Kammerspiel über ältere Angestellte, die von ihrem jungen Chef gefeuert werden und ihn austricksen. Einen entlarvenden Blick auf die Gesellschaft wirft der Film "Beige", der dem seltsamen Phänomen nachgeht, warum ältere Leute beige Kleidung tragen: eine erhellende Studie über den uniformen "Rentner-Look".

Passend zur Grenzregion wurde der Film "Dufte" gezeigt, nach einer wahren Geschichte, die sich in den 1950er Jahren in einem Zug abspielte, mit einer alten Dame, die Bohnenkaffee schmuggelt, einem vermeintlichen Spitzel und einem verschnupften Kontrolleur. Nicht reale Darsteller, sondern die Möbel und Dinge in einer Wohnung illustrieren in "Olgastraße 18" Episoden aus einer Familie. Eine bewegende Geschichte um einen Flüchtling und seine kleine Tochter wird in "Moonjourney" erzählt.