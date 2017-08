vor 2 Stunden sk Weil am Rhein Jugendliche bewerfen Polizeiauto mit Steinen

Ein Fahrzeug der Polizei Weil am Rhein war am späten Montagabend Ziel von Jugendlichen. An der Einmündung Lustgarten-/Hauptstraße nahmen offenbar zwei aus der Gruppe Steine an sich und warfen sie nach dem vorbeifahrenden Streifenwagen. Die Fahndung läuft.