Weil am Rhein Jetzt wird an der Grenze zur Schweiz wieder kontrolliert

Weil am Rhein (us) Auf diese Veränderung haben schon seit Monaten viele Bürger gewartet: Seit vergangenem Montag kontrollieren wieder Beamte der Bundespolizei unmittelbar an der Deutsch-Schweizer Grenze – allerdings nicht vorrangig um Flüchtlinge zu stoppen, sondern um im Vorfeld des G20-Gipfels die Einreise potenzieller Gewalttäter zu verhindern.

Wenn sich am 7. und 8. Juli die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrienationen in Hamburg treffen, sorgt das für erhöhte Sicherheitsanforderungen über Hamburg hinaus. Am Montag vergangener Woche, 12. Juni, hat Innenminister Thomas de Maizière daher Grenzkontrollen an den deutschen Schengen-Außengrenzen angeordnet. Bis zum 11. Juli sollen die Kontrollen entlang der Deutsch-Schweizer Grenze fortgesetzt werden, wobei die Bundespolizei ausdrücklich „lageabhängig, das heißt örtlich und zeitlich flexibel“ agieren will. Konkret heißt das aus Weiler Sicht, dass sich die Bundespolizei bemühen werde, die Kontrollen so zu optimieren, dass der Verkehr möglichst wenige beeinträchtigt wird – etwa im Hinblick auf die hohe Zahl an Berufspendlern, die täglich die Grenzen in Weil am Rhein passieren. Wie weit das gelingt, muss sich aber noch zeigen.

Auch wenn die Bundespolizei alle Fahrzeuge, die sie eingehender kontrolliert, sofort aus der Fahrspur beiseite winkt, um den Verkehrsfluss nicht übermäßig zu stören, sind Rückstaus schon im normalen Verkehr nicht zu vermeiden, wie sich dieser Tage zeigte. Konsequenzen haben die Kontrollen unmittelbar an der Grenze aber auch für Flüchtlinge, die in den vergangenen Monaten seit der Blockade der „Balkanroute“ immer mehr auf die Route über die Schweiz ausgewichen sind. Konnten sie bisher quasi ungehindert zu Fuß, mit der Tram oder mit anderen Verkehrsmitteln nach Weil am Rhein gelangen, hat die Bundespolizei nun andere Möglichkeiten. Während ohne direkte Grenzkontrollen die eingereisten Menschen, wenn sie im Stadtgebiet angetroffen wurden, erkennungsdienstlich behandelt und dann zur Erstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeschickt werden mussten, besteht nun in entsprechenden Fällen die Option, Flüchtlingen die Einreise zu verweigern und sie etwa in Berufung auf das Dublin-Abkommen an die Schweizer Behörden zurückzuverweisen.

Darüber hinaus bewertet Bundestagsabgeordneter Armin Schuster die Grenzkontrollen im Vorfeld zum G20-Gipfel aber auch als Möglichkeit, „dass das Dunkelfeld auch auf anderen Gebieten erhellt wird“ (sie nebenstehenden Artikel) und man belastbare Zahlen zur tatsächlichen Situation im Grenzraum erhält.