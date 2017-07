Weil am Rhein Großeinsatz der Polizei: Festnahme nach Anschlag auf Moschee

Bei mehreren Durchsuchungen in Weil am Rhein und Lörrach wurden am Donnerstagmorgen zwei 30 und 31 Jahre alte Männer aus Weil am Rhein festgenommen, die im dringenden Tatverdacht stehen, an dem Brandanschlag beteiligt gewesen zu sein.

Weil am Rhein (nn) Den Ermittlungsbehörden ist möglicherweise ein entscheidender Schritt bei der Aufklärung des Brandanschlags vom 28. April auf die Friedlinger Moschee des türkisch-islamischen Vereines gelungen. Am Donnerstagmorgen wurden bei mehreren Durchsuchungen in Weil am Rhein und Lörrach zwei 30 und 31 Jahre alte Männer aus Weil am Rhein festgenommen, die im dringenden Tatverdacht stehen, an dem Brandanschlag beteiligt gewesen zu sein.

Fünf weitere Personen wurden ebenfalls festgenommen, sind aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Einer der beiden Männer, gegen die Haftbefehle vorlagen, wurde am Donnerstag noch dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Danach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der zweite Mann wird erst am Freitagmorgen vorgeführt. Am Donnerstagmorgen gingen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die als Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Staatsschutzdelikte zuständig ist, und das Polizeipräsidium Freiburg in einer Großaktion gegen Verdächtige des mutmaßlich politisch motivierten Brandanschlages vor. Dabei wurden mehrere Objekte durchsucht und sieben Personen festgenommen. Anlass zu der Aktion waren die Ergebnisse umfangreicher Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Brandanschlag standen, der am 28. April auf die DITIB-Moschee im Weiler Stadtteil Friedlingen verübt worden war. Damals hatten Unbekannte mehrere Brandsätze gegen das Gebäude des türkisch-islamischen Kulturvereins geworfen. Da die Brandsätze an der Außenwand zerschellten und nicht ins Gebäudeinnere gelangten, wurde lediglich die Hausfassade beschädigt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg richtete daraufhin eine Ermittlungsgruppe ein und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe übernahm das Verfahren. Nachdem im Internet ein Bekennervideo aus PKK-nahen Kreisen auftauchte, habe sich der Verdacht einer politisch motivierten Straftat erhärtet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die folgenden Ermittlungen führten auf die Spur von mehreren Personen aus Weil am Rhein. Dabei haben offenbar „Spuren, die am Tatort gefunden wurden“, so der Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft, es ermöglicht, Verbindungen zu bestimmten Personen herzustellen. Nachdem sich der Verdacht bestärkte, dass sich diese am Brandanschlag beteiligt oder ihn unterstützt hatten, erwirkte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat die Polizei insgesamt zehn Objekte in Weil am Rhein und Lörrach durchsucht. Dabei wurden die beiden in Weil am Rhein wohnenden Männer angetroffen und festgenommen, gegen die ein Haftbefehl erlassen worden war. Außerdem nahm die Polizei fünf weitere Personen fest, die schon während der Ermittlungen beschuldigt worden waren, gegen die aber kein dringender Tatverdacht vorlag. Dies blieb auch bis zum Ende der Durchsuchung so, weshalb sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Bei den Durchsuchungen, an denen auch die Polizeihundestaffel beteiligt war, wurde eine Reihe möglicher Beweismittel gefunden und sichergestellt. Sie werden in den kommenden Wochen ausgewertet und kriminaltechnisch untersucht.

Zur Nationalität der Beschuldigten macht die Karlsruher Staatsanwaltschaft keine Angaben, sie verweist lediglich darauf, dass alle in Weil am Rhein wohnen, zwischen 20 und 31 Jahre alt sind und PKK-nahen Kreisen zugerechnet werden. Dazu passt, dass das Bekennervideo im Internet auf der Seite der Gruppe „Rojaciwan“, einer PKK-nahen Jugendgruppe, erschienen und dort von einem Anschlag der „kurdischen Jugend“ die Rede war. Eine Verbindung zu den Pegida-Veranstaltungen Ende 2015 und Anfang 2016 in Weil am Rhein und Kandern und zu einem Angriff auf eine Shisha-Bar in Friedlingen im Juni 2016 sind aus der Sicht der Karlsruher Staatsanwaltschaft nicht erkennbar. Gleiches gelte auch für eine Blockade vor dem Weiler Autobahngrenzübergang am 2. April vergangenen Jahres.

Necati Coskun, Vorsitzender der türkisch-islamischen Gemeinde, äußerte sich am Donnerstag froh, dass die Täter ermittelt seien. Dafür danke er dem deutschen Staat. Zugleich äußerte er sich aber bestürzt darüber, dass Mitbürger den Brandanschlag verübt hätten. Er könne nicht verstehen, weshalb so ein Hass gegen ihn und seine Gemeinde aufgekommen sei, dass man sogar in Kauf nehme, Menschen zu verletzen oder gar zu töten.