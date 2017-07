Weil am Rhein Gefahrguteinsatz im Rangierbahnhof in Weil am Rhein

Flüssigkeit, die aus zwei Kesselwagen tropfte, löste gestern Nachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr im Rangierbahnhof von Weil am Rhein aus.

Flüssigkeit stellt sich als Wasser heraus

Nach Messungen dann das Aufatmen: Nicht der Inhalt der Gefahrguttanks trat aus, sondern nur Wasser. Nachdem ein Rangierer die vermeintlichen Undichtigkeiten festgestellt hatte, alarmierte er um 14.58 Uhr die Feuerwehr, die sofort mit 32 Kräften der Abteilungen Stadt, Ötlingen und Haltingen sowie sieben Fahrzeugen ausrückte.Wie der Pressesprecher der Weiler Feuerwehr, Markus Utke, mitteilte, wurde der Bereich um die beiden Kesselwagen weiträumig abgesperrt, denn die Flüssigkeiten, die diese geladen hatten – Ethanol und Tetrahydrofuran – gelten als leicht entzündlich.Auch der Notfallmanager der Bahn, ein Rettungswagen und die Polizei fanden sich vor Ort ein. Die Messgruppe der Abteilung Haltingen habe sich den Kesselwagen genähert, im Umfeld aber keinen Austritt von Gasen in die Luft festgestellt, so Utke weiter.Bei der Flüssigkeit, die aus den Wagen zu tropfen schien, so stellte sich heraus, handelte es sich um Wasser. Ob es Regenwasser war, das sich in einer Rinne an den Wagen gesammelt hatte und nun langsam abtropfte, blieb offen.Jedenfalls sei damit klar gewesen, so Utke, dass von den beiden Kesselwagen keine Gefahr ausgehe, so dass sie später, als der Einsatz beendet war, auch wieder weiterfahren konnten. Während des Einsatzes, der etwa eine Stunde dauerte, waren die Gleise im Rangierbahnhof komplett gesperrt, was zu einem Rückstau führte.Nach den Aufräumarbeiten normalisierte sich der Rangierbetrieb aber rasch wieder. Die Leitung des Einsatzes nahe des Stellwerks nördlich der Friedensbrücke lag bei Frank Sommerhalter.Immer wieder muss die Feuerwehr zu solchen Gefahrguteinsätzen im Bahnbereich ausrücken, die sehr komplex sind und auch ein hohes Maß an Spezialkenntnissen erfordern.