Weil am Rhein Fußgängerin in Weil am Rhein von Straßenbahn erfasst  schwer verletzt

Fußgängerin in Weil am Rhein von Straßenbahn erfasst – schwer verletzt

Eine 66-jährige Frau wurde gegen 16 Uhr von einer Straßenbahn an der Hauptstraße erfasst.

Ein Unfall mit einer schwerverletzten Frau ereignete sich am Donnerstag um 16 Uhr in Weil am Rhein. Eine 66-Jährige überquerte den Bahnübergang Hauptstraße, von der Lustgartenstraße her kommend.

Dabei wurde sie von einer Straßenbahn, die in Richtung Friedensbrücke fuhr, erfasst und schwer verletzt. Der Straßenbahnführer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Unter den Fahrgästen gab es keine Verletzten. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein führt die Ermittlungen durch.