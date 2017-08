Weil am Rhein Drogenfund in Achsen: Ein angeklagter Lastwagenfahrer kommt frei

Laut Gericht besteht kein hinreichender Tatverdacht, dass der 27-Jährige vom Kokain in der Achse seines Lasters wusste.

Nach fast einem Jahr Untersuchungshaft kommt der jüngere der beiden Lastwagenfahrer, die am 20. September 2016 am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein festgenommen wurden, nachdem in sechs der Achsen der von ihnen gesteuerten beiden Auflieger Heroin und Kokain entdeckt worden war, frei. Drei Berufsrichter kamen beim Haftprüfungstermin zu dem Ergebnis, dass für eine weitere Haft des 27-jährigen Angeklagten kein hinreichender Tatverdacht bestehe.

Weiter in Untersuchungshaft bleibt hingegen sein 46-jähriger Kollege. Von ihm fand die Polizei nämlich einen Blutstropfen auf der Verpackung eines der vielen Päckchen, in denen das Kokain in den Achsen versteckt worden war. Seinen jüngeren Kollegen belastete hingegen nur das Ergebnis eines sogenannten Drogenwischtests am Lenkrad des von ihm gesteuerten Aufliegers. Diese Spur könnte darauf hinweisen, dass der junge Mann mit den Drogen zu tun hatte. Nicht ausgeschlossen werden kann aber, das wurde im Laufe der Beweisaufnahme an den bisher 16 Prozesstagen immer wieder deutlich, dass solch eine Spur auch entstanden sein könnte, wenn der Fahrer einen mit Drogen „verseuchten“ Geldschein in den Fingern hatte.

In der vierseitigen Begründung führen die Richter aus, dass sie bei dem jüngeren Fahrer damit keinen dringenden Tatverdacht erkennen können. Zudem werde ihm zugutegehalten, dass er an einem der letzten Verhandlungstage über seinen Anwalt eine Einlassung zu den Vorwürfen gemacht hat, womit die Gefahr der Verdunklung wegfalle. Damit haben die Richter die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, die bei beiden Fahrern einen dringenden Tatverdacht gegeben sahen, revidiert.

Nicht zu verwechseln ist die Bewertung der Richter mit einem Freispruch des Angeklagten. Der Prozess, in dem es um den Vorwurf des bandenmäßigen Drogenhandels geht, kann nun aber auch ohne die Anwesenheit des Lkw-Fahrers weitergeführt werden. Gleichwohl bezeichnet Anwalt Torsten Schulte-Günne die Entscheidung zur Haftentlassung als einen „Fingerzeig“ dafür, wie ein Urteil ausfallen könnte.