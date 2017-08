Weil am Rhein/Freiburg Drogen in Achsen geschmuggelt: Richter entscheiden über Fortsetzung der U-Haft für die Angeklagten

Am kommenden Donnerstag müssen drei Berufsrichter des Landgerichts Freiburg entscheiden, ob sie die Haftbefehle gegen zwei Lastwagenfahrer aus der Türkei aufheben, die am 20. September 2016 am Grenzübergang Weil am Rhein beim Ausreiseversuch in die Schweiz festgenommen worden sind.

In sechs Achsen ihrer beiden Auflieger wurden 15,8 Kilo Kokain und 5,5 Kilo Heroin entdeckt. Seit dem 13. März müssen sie sich vor dem Landgericht Freiburg wegen bandenmäßigen Drogenhandels verantworten.

Die Regel lautet, dass innerhalb von sechs Monaten ab Festnahme der Prozess gegen in Untersuchungshaft sitzende mutmaßliche Täter beginnen muss. Deshalb findet nach dem Ablauf von sechs Monaten der erste sogenannte Haftprüfungstermin statt. Im Fall der beiden Lastwagenfahrer, die mit den in den Achsen der Auflieger ihrer Fahrzeuge gelagerten Drogen nicht das Geringste zu tun haben wollen, wurde der Prozess am 13. März 2017 vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Freiburg begonnen.

Richter lehnt Haftentlassung ab

Seit damals ist an mehr als 16 Tagen verhandelt worden. Nunmehr haben die Verteidiger Karsten Bohmann und Thorsten Schulte-Günne einen neuen Haftprüfungsantrag gestellt. Der muss laut Rechtsprechung außerhalb der Hauptverhandlung von den Berufsrichtern der Strafkammer beschieden werden. Die beiden Laienrichter sind bei der Entscheidung nicht gefragt. Am Donnerstag teilte der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmidt-Weihrich kurz die Stellungnahme von Staatsanwalt Triller aus Lörrach mit. Er lehnt die Anträge der Verteidiger auf Entlassung der Angeklagten aus der Untersuchungshaft im Ergebnis mit dem Satz ab: „Die bisherige Beweisaufnahme hat den dringenden Tatverdacht bestätigt.“

Ein Angeklagter hat bessere Karten

Entgegengesetzter Auffassung sind die Verteidiger. Dabei scheint der Verteidiger des jüngeren Angeklagten die besseren Karten zu haben. Bei seinem Mandanten weist objektiv mehr oder weniger nur ein positiver Drogenwischtest am Lenkrad darauf hin, dass er persönlich mit Drogen zu tun gehabt haben könnte. Dies allein reicht nach der Rechtsprechung nicht für eine Verurteilung aus. Dass in drei Achsen seines Aufliegers loses und an den Achsinnenwänden verbackenes Heroin von Spezialisten des Bundeskriminalamts gefunden wurde, beweist nach Auffassung seines Verteidiger Karsten Bohmann keinesfalls, dass er von diesem Heroin gewusst habe.

Am Donnerstag wurde zu einer möglichen Altersbestimmung des sichergestellten Heroins der Toxikologe Volker Auwärter von der Rechtsmedizin der Universität Freiburg befragt. Er teilte mit, dass eine Altersbestimmung nicht möglich sei. Es sei denn, man untersuche die chemische Zusammensetzung des Heroins. So könne man eine Art genetischen Fingerabdruck über die Zusammensetzung der Substanz erhalten. Dies könne das Bundeskriminalamt in Wiesbaden (BKA) so genau bestimmen, dass sogar gesagt werden könnte, aus welcher Provinz in Afghanistan das Heroin stamme.

Altersbestimmung nicht möglich

Da jede Charge Heroin nach einem bestimmten Rezept hergestellt werde und jede Charge noch einmal von jeder anderen abweiche, könne aufgrund einer Datenbank des BKA wie bei Fingerabdrücken ein Abgleich gemacht werden. Dazu sei allerdings Glück vonnöten, denn dafür müssten in der Datenbank bereits Analyseergebnisse aus einer Charge des jetzt entdeckten Heroins vorhanden sein. Dann ließe sich auch eine Altersbestimmung durchführen, so Auwärter. Dass das Alter von bestimmten Drogen nicht vor einem Rausch schütze, merkte der Wissenschaftler nebenbei an. So seien etwa 3500 Jahre alte Proben aus einer Grabstelle in Ägypten analysiert und darin noch ein sehr hoher Anteil wirksamer Substanzen gefunden worden.

DNA von Angeklagtem auf Drogen

Weniger gut scheint das Blatt des zweiten Angeklagten auf Haftentlassung auszusehen. Auf der Verpackung eines der zahlreichen Päckchen mit Kokain, die aus den Achsen seines Aufliegers gezogen wurden, fand sich ein einziger Blutstropfen mit der DNA des 46-Jährigen. Dessen Verteidiger Thorsten Schulte-Günne hat mit vielen Beweisanträgen dieses Beweismittel zu erschüttern versucht. Ist die DNA seines Mandanten irgendwie, etwa beim Ausräumen der Achsen, durch Dritte dorthin gelangt? Wie dieses Indiz von den Richtern in der Urteilsberatung gewürdigt wird, ist noch unklar. Allerdings wird das Gericht bei seiner Entscheidung, ob die Untersuchungshaft aufrechterhalten werden soll, eine erste Stellungnahme bezüglich seiner Erkenntnisse aus der monatelangen Hauptverhandlung abgeben müssen.

Der Prozess wird im September fortgesetzt. Sollten die Angeklagten bis dahin auf freien Fuß kommen, könne auch ohne sie weiterverhandelt und geurteilt werden, so Verteidiger Karsten Bohmann.