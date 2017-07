Weil am Rhein Diebe und Einbrecher im Stadtteil Otternach unterwegs

Nach zwei Straftaten am Sonntag im Stadtteil Otterbach sucht die Polizei nach den Tätern und bittet hierzu um Hinweise. In einem Fall fotografierte ein Geschädigter die Täter.

Kurz vor 8 Uhr teilte ein Bewohner der Nonnenholzstraße mit, dass soeben zwei Personen versucht hätten, in seine Wohnung einzusteigen. Beide seien beide sofort und ohne Beute weggerannt.Die anschließende Fahndung der verlief ergebnislos.Die Personen wurden wie folgt beschrieben: beide ca. 25 bis 35 Jahre alt, einer mit blauem Jeanshemd und blauer Mütze, der andere bärtig, kurze Hose, braunes T-Shirt.Der zweite Vorfall geschah um 18.15 Uhr in der Basler Straße. Während ein Ehepaar sein Wohnmobil packte und gerade im Haus war, schlichen sich zwei Männer in das Wohnmobil. Das Ehepaar hörte ein Geräusch, schaute nach und ertappte die beiden Diebe. Die nahmen sofort Reißaus und entkamen.Sie wurden wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, ca. 25 bis 30 Jahre alt, einer mit Glatze, blauem Hemd, blauer Hose und auffälligem, weißen Gürtel. Der andere hatte seitlich kurz rasierte Haare mit Zopf nach oben, rosafarbenes T-Shirt.Wer die beschriebenen Personen kennt oder sie gesehen hat wird gebeten, dies mitzuteilen.Polizeirevier Weil am Rhein, 07621/97970.