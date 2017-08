Weil am Rhein

Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster kommt Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Montag, 28. August, nach Weil am Rhein.

Von 18 bis 19.30 Uhr findet eine öffentliche Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Ötlingen statt. Dort hält der Minister eine Rede zum Thema „Für ein Deutschland, in dem wir frei und sicher leben“. Das Publikum hat dabei Gelegenheit, Fragen zu stellen.