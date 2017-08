Weil am Rhein Bund sucht Lkw-Abstellplätze an der A5

Die Auslastung der Lkw-Stellplätze an der Grenzzollanlage Weil am Rhein ist vor allem während der Abend- und Nachtzeiten teilweise extrem hoch.

Weil am Rhein (us) Die Zahl der Lkw auf Deutschlands Straßen hat sich seit dem Mauerfall 1989 verdoppelt und erfährt weiterhin eine Steigerung. Im Straßengüterfernverkehr wird nach den Ergebnissen einer Prognose für den Zeitraum 2004 bis 2025 beim Verkehrsaufkommen eine Zunahme um 55 Prozent und bei der Verkehrsleistung (Tonnenkilometer) einen Zuwachs um 84 Prozent erwartet. Dabei sind kurzfristige Effekte wie etwa die aktuelle Sperrung der Bahnstrecke für den Güterverkehr und die damit verbundene Verlagerung enormer Mengen von Gütern auf die Straße, noch gar nicht berücksichtigt.

Die Folgen davon sind täglich vor der Grenzzollanlage Weil am Rhein und nördlich davon entlang der A5 unübersehbar: Die Auslastung der Lkw-Stellplätze ist vor allem während der Abend- und Nachtzeiten teilweise extrem hoch. Fünf Kilometer Lkw-Stau auf der Autobahn vor dem Zoll gelten inzwischen in den Morgenstunden als „normal“. Bei einer Erhebung aus dem Jahr 2008 wurde im Bereich des Regierungsbezirks Freiburg eine Auslastung der vorhandenen Stellplätze zwischen Mahlberg und Weil am Rhein von 133 Prozent ermittelt, was einem Defizit von rund 320 Stellplätzen entspricht.

Seither befindet sich der Bund auf der Suche nach Lösungen, wozu neben dem kurzfristigen Ausbau von bestehenden Rastplätzen auch der Bau neuer Autohöfe gehört. Auch die brachliegende Fläche bei Ottmarsheim, die nun der Bad Bellinger Bürgermeister und FPD-Bundestagskandidat Christoph Hoffmann erneut als trinationaler Schwerverkehrszentrum mit einer entsprechenden Möglichkeit für die Verzollung der dort wartenden Lastwagen ins Gespräch gebracht hat, wird dabei eine Rolle spielen.

Für das Areal unmittelbar am Autobahngrenzübergang zwischen Deutschland und Frankreich soll noch in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben werden, haben die französischen Behörden zugesagt.

Nicht außen vor ist bei den Überlegungen für Abstellmöglichkeiten von Lkw entlang der Autobahn aber auch die Stadt Weil am Rhein. Im „Hafen Nord“ will das Regierungspräsidium im Auftrag des Bundesverkehrsministerium Gelände ausgemacht haben, das es für einen Lkw-Parkplatz für nutzbar hält. Seit mehreren Jahren herrscht allerdings Funkstille. Auch bei der Stadt sei man über den den Stand der Überlegungen nicht informiert, erklärt Erster Bürgermeister Christoph Huber. Ähnlich ergeht es Rheinfelden, wo der Bereich „Gärtnerei“ als möglicher Standort für einen Stauraum vorgesehen wurde. Möglicherweise kommt aber bereits im Herbst wieder Bewegung in das Projekt. Wie das Regierungspräsidium auf Nachfrage erklärt, wolle man für die weiteren Entscheidungen noch die Aktualisierung der zuletzt 2008 erhobenen Bedarfszahlen abwarten. Die neue Auswertung des Bundes zum Defizit an Lkw-Parkplätzen entlang der deutschen Autobahnen werde im Herbst dieses Jahres erwartet. Die Weiterführung der Planung hänge aber nicht zuletzt auch „von der bis Ende des Jahres erwarteten Planungspriorisierung des Verkehrsministeriums und den zur Verfügung stehenden Planerkapazitäten ab“, relativiert das Regierungspräsidium die Erwartungen auf rasche Veränderungen.

Eine Reihe von Verbesserungen zur Situation der Lkw-Fahrer sind dabei bereits auf den Weg gebracht: Im Oktober beginnen die Bauarbeiten auf der Tank & Rastanlage Mahlberg Ost, wo 18 zusätzliche Lkw-Parkplätze und eine Lärmschutzwand entstehen. Auf der A 5 wird eine neue Tank & Rastanlage March (zusätzlich 71 Lkw-Parkstände) in Verbindung mit Schauinsland (zusätzlich 17 Lkw-Parkstände) geplant.

Ebenfalls in Planung befinden sich die Erweiterung von sieben kleinen Parkplätzen um insgesamt 62 Lkw-Stellplätze. Dabei, so das Regierungspräsidium, soll in einem weiteren Pilotprojekt am Parkplatz „Hardt“ das Lkw-Rückwärtseinparken zur Anwendung kommen. Davon verspreche man sich eine deutlich besser Auslastung der vorhandenen Flächen.