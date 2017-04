Weil am Rhein Brandanschlag auf Moschee in Friedlingen

Unbekannte haben fünf Molotowcocktails gegen die Scheiben der Moschee in Friedlingen geworfen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, mit Schwerpunkt Staatsschutz, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weil am Rhein (us) Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Molotow-Cocktails an die Fassade der Moschee in der Tullastraße geworfen. Der Anschlag, der nur Sachschaden verursachte, wurde beim Morgengebet entdeckt. Einen konkreten Tatverdacht gibt es bislang nicht. „Wir sind bestürzt“, erklärt Necati Coskun, der Vorsitzende des türkisch islamischen Vereins Ditib. „Wir sind ein offenes Haus. Jeder, der etwas von uns will, kann zu uns hereinkommen, den ganzen Tag von morgens um 5.30 Uhr, wenn das Morgengebet beginnt, bis nach 22 Uhr. Und jetzt so etwas.“

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Freiburg warfen die bislang unbekannten Täter nach Mitternacht mehrere Brandsätze gegen das Gebäude des türkisch islamischen Kulturvereins. Dadurch wurden Fensterscheiben zwar beschädigt, die Brandsätze gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Nicht zuletzt half auch der Regen, den Brand zu löschen. Die offizielle türkische Nachrichtenagentur Anadolu Ajans spricht von fünf Brandsätzen, die um 1.45 Uhr geworfen wurden.

Allein der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die als Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft „Staatsschutz“ für den badischen Landesteil zuständig ist, die Leitung des Verfahrens übernommen hat, zeigt, welche Bedeutung dem Vorgang vor dem angespannten deutsch-türkischen Verhältnis beigemessen wird. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den verwendeten Brandsätzen, den näheren und den Hintergründen sind im Gange. Einen konkreten Tatverdacht gebe es bislang aber nicht.

Einen Verdacht, wer die Tat begangen haben könnte, hat man auch in der Gemeinde nicht. Vorwarnungen oder Drohungen gab es im Vorfeld nicht. „Das kann politisch motiviert sein, das können Jugendliche gewesen sein, die ausgerastet sind“, so Coskun, der vor allem glücklich ist, dass das Feuer nicht auf das Gebäude übergriff und bei dem Anschlag niemand verletzt wurde. Der Imam der Gemeinde, der über der Moschee wohnt, ist derzeit in Urlaub. Der Anschlag war zunächst unbemerkt geblieben. Auch Nachbarn des Gebäudes, das am Rande des Friedlinger Sportplatzes etwas abseits steht, sei in der Nacht nichts aufgefallen. Bemerkt worden war der Anschlag erst am Morgen gegen 5 Uhr von den ersten Besuchern des Morgengebets.

„Wir wollen so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren“, so Coskun, der der Polizei ein großes Kompliment für ihre Arbeit macht. „Wir sind froh, hier in so einem sicheren Land zu leben. Wir fühlen uns nicht bedroht“, gibt er die Stimmung aus der Gemeinde wieder. Enttäuscht ist Coskun allerdings, dass sich bis mittags kein Verantwortlicher der Stadt Weil am Rhein mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt hat. „Islamfeindliche Angriffe werden nach wie vor als Bagatelle gesehen. Eine ernsthafte Bekämpfung dieser besonderen Form von menschenverachtendem Rassismus ist politisch nicht in Sicht“, kommentierte unter anderem Mustafa Yeneroglu, Abgeordneter der AKP in der Türkei und Vorsitzender der Menschenrechtskommission des Parlaments, den Weiler Anschlag in einem Tweet. Der Ditib zählt in Weil am Rhein etwa 300 Mitglieder und verfügt über ein sehr lebendiges Gemeindeleben. Daneben gibt es in der Stadt aber auch eine große Gruppe von Aleviten, die sich in einer eigenen Gemeinde organisiert haben.

über verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621/17 60, entgegen.