Weil am Rhein Bauarbeiter stürzt in Weil am Rhein vier Meter in die Tiefe und stirbt

Bauarbeiter stürzt in Weil am Rhein vier Meter in die Tiefe und stirbt

Ein 36 Jahre alter Bauarbeiter ist in Weil am Rhein ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Dienstag auf einem Rollgerüst gestanden und alte Deckenverkleidungen entfernt, als sich eine größere Platte löste und auf ihn fiel. Infolgedessen kippte das Gerüst um und der 36-Jährige stürzte vier Meter in die Tiefe.Er zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass er trotz sofortiger Hilfe noch vor Ort starb. Die Unfallstelle sollte am Mittwoch von Experten begutachtet werden. Dabei sollte auch geprüft werden, ob Vorschriften zum Verhindern von Unfällen eingehalten wurden.