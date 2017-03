Weil am Rhein Auto rollt von Raststätte auf Autobahn und brennt aus - A 5 komplett gesperrt

Eine Geisterfahrt der außergewöhnlichen Art sorgte am Dienstagmorgen auf der A5 beim Grenzübergang Basel/Weil am Rhein für Aufsehen.

Kurz nach 8 Uhr legte eine Autofahrerin bei der Rastanlage "Migrol" eine kurze Rast ein. Sie zog den Zündschlüssel ab, verließ das Auto und begab sich in den Shop.Plötzlich setzte sich das Auto - wie von Geisterhand gesteuert - in Bewegung und rollte auf die A5, wie die Polizei berichtet. Die Frau rannte ihrem Auto nach und zog die Handbremse. Im selben Moment begann es im Motorraum zu brennen. In der Folge brannte das Auto komplett aus.Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Weil am Rhein und Basel löschten schließlich den Brand. Währenddessen musste die A5 in beide Richtungen komplett gesperrt werden.Neben den genannten Feuerwehren waren die Grenzwache Basel, der Verkehrszug der Basler Polizei, das Verkehrskommissariat Weil am Rhein und das Polizeirevier Weil am Rhein im Einsatz.