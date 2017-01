Weil am Rhein Ausstellung: Utopische Entwürfe einer neuen Stadt

Wie sieht der urbane Raum der Zukunft aus? Die Pariser Designer Ronan und Erwan Bouroullec zeigen dies in einer Ausstellung im Feuerwehrhaus auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein.

Weil am Rhein – Pflanzen, Wasser, eine wandernde Architektur, Drehplattformen zum Vergnügen und zur Bewegung, Aussichtspunkte und natürliche Zufälle wie Felsen und Hügel, künstliche hängende Wälder, Raum für Spaziergang in der Stadt: Solche utopische Entwürfe und Gedankenanstöße für städtische Gestaltungsmöglichkeiten liefern die Design-Brüder Ronan und Erwan Bouroullec in der Ausstellung „Rêveries Urbaines“ (Urbane Träumereien) im Feuerwehrhaus auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein.

In ihrer Forschungsarbeit zeigen die französischen Designer anhand ausgearbeiteter Modelle und Animationen ihre städtischen Fiktionen. Ihre Statements sind keine schweren städtischen Architekturen, sondern poetischen Installationen, Reflexionen voller Leichtigkeit, offen, detailreich, überraschend. Aber es sind nicht nur abstrakte Ideen, sondern gleichsam Kapitel aus einer Stadterzählung.

Wie in einem großen Skizzenbuch wird mit Materialien experimentiert. In diesen städtischen Szenarien bekommt die Natur einen Nährboden in der Luft. Begrünte Dächer sind in den Konzepten der Stadtentwicklungen ja schon länger ein Thema, gerade in dichten Besiedlungen mit Hochhäusern. Ähnlich wie Etagen von Gebäuden behandeln diese visionären Stadtentwickler die Natur mit verschiedenen begrünten Ebenen.

So findet sich auf den Präsentationstischen in der Fire Station von Zaha Hadid mit filigranen Modellansichten eine üppige Pflanzenwelt: verschlungene Lianen, die dschungelhaft an langen Masten und Laternenpfählen hängen, untereinander durch Seilsysteme verbunden sind und an Kletterpflanzen wie Efeu und Weinreben erinnern. Laubwerk und Bäume, die aussehen, als wären sie von Christo verpackt. Dazu hört man dezente Hintergrundgeräusche, Vogelgezwitscher, Kinderstimmen, Tierlaute, Autohupen, Straßenlärm, Jahrmarktmusik. Eine ganze Sinfonie an Geräuschen und akustischen Signalen, die das Leben in der Stadt abdecken.

Die Natur spielt in den Ideen der Brüder, die schon seit 15 Jahren zusammenarbeiten, eine zentrale Rolle. Die Natur als Antwort auf die heutigen Bedürfnisse des Menschen wollen sie in die Stadt zurückbringen. Neben Pflanzen und Tieren sind dies die Elemente Wasser und Feuer. So finden sich mehrere Feuerstellen mit Kaminen neben einladenden Parkbänken, Baumstämmen als Sitzgelegenheiten, Wasserbecken und Brunnen für Freizeit, Erholung und Sport. Neue Wege beschreiten die Designer und Architekten auch bei Gebäuden, Straßenpflastern, Bepflanzungen und Überdachungen. Es sind spekulative Entwürfe für den öffentlichen Raum. Aber stets ist da viel Menschlichkeit bei diesem Spaziergang in die Stadt unter Pergolas und auf bepflanzten Plattformen. Solche pragmatischen Träumereien gab es ja schon immer, man denke nur an Gartenlauben, Schrebergärten und die Parks des 19. Jahrhunderts.

Mit ihren natürlichen Elementen, Wasserfällen und Sturzbächen, die in große Schalen aufgefangen werden, Kiosken, Glasdächern, Klettermasten, Aussichtspunkten, Ruheinseln auf ebenerdigen Drehflächen und verwunschenen Orten erfinden die Bouroullecs die Stadt neu: als endloses Panorama, als ein künftiges Paradies – eine bezaubernde Utopie.

dauert bis 22. Januar, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr