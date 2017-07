25.09.2016 15:00 SK Ausbildungsbörse Weil am Rhein: So macht die Berufswahl Spaß

Die Ausbildungsbörse in Weil am Rhein hat mit 3000 so viele Besucher wie nie zuvor angelockt. Die Organisatoren der Weiler Stadtverwaltung ziehen zufrieden Fazit, auch die Aussteller und die Besucher loben das Angebot.