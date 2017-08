Weil am Rhein Aus dem Knast in den Knast: Schweizer Behörden liefern Straftäter aus

Einen 44-jährigen Mann lieferten die Schweizer Behörden am Montag am Weiler Autobahn-Grenzübergang an die deutschen Behörden aus.

Der Mann aus dem Oberfränkischen wurde nach seiner Haftverbüßung in der Schweiz direkt aus der Haftanstalt an die Grenze gefahren und der Bundespolizei übergeben.Diese wartete schon mit einem Haftbefehl der Justizbehörden in Hof auf den Mann. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz war eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zuzüglich Verfahrenskosten von knapp 250 Euro sowie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro zu vollstrecken. Ersatzweise drohten 30 Tage Haft, wie die Polizei mitteilt.Ferner war seine Fahrerlaubnis zur Entziehung ausgeschrieben, um ein Fahrverbot durchzusetzen.Da der Mann nicht in der Lage war, die Geldbeträge zu bezahlen, wurde er umgehend wieder in eine deutsche Justizvollzugsanstalt eingeliefert.