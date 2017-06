Efringen-Kirchen Angler krankenhausreif geschlagen - Polizist bei Festnahme der Tatverdächtigen verletzt

Bei einer Gewalttat am vergangenen Wochenende bei Efringen-Kirchen wurden drei Personen verletzt, darunter ein Polizeibeamter.

Der Vorfall trug sich am Samstag, kurz nach Mitternacht, auf dem Parkplatz bei der Autobahnausfahrt Efringen-Kirchen zu. Dort lud ein Angler gerade seine Sachen ins Auto, als ihn unvermittelt zwei Männer angriffen und zusammenschlugen.Das 38-jährige Opfer schrie um Hilfe, was in der Nähe befindliche Personen hörten. Sie alarmierten die Polizei, worauf die Täter flüchteten.Die Fahndung nach ihnen verlief erfolgreich. Beide wurden von Streifenwagenbesatzungen in Tatortnähe gesehen und vorläufig festgenommen.Während sich einer widerstandslos festnehmen ließ, leistete der andere erheblichen Widerstand. Er musste mit hohem Aufwand überwältigt werden, wobei er selbst und ein Polizeibeamter verletzt wurden.Gegen die beiden 46 Jahre alten Beschuldigten wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.