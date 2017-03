Weil am Rhein/Freiburg Achsen mit Kokain und Heroin befüllt: Mutmaßliche Schmuggler vor Gericht

Zwei Fernfahrer aus der Türkei müssen sich vor dem Landgericht in Freiburg wegen bandenmäßigen Drogenhandels verantworten.

Seit Montag wird am Landgericht in Freiburg über einen der spektakulärsten Drogenfunde am Grenzübergang Weil am Rhein aus den vergangenen Jahren verhandelt. Am 20. September 2016 hatten Schweizer Zöllner zwei aus Deutschland einreisende Lastwagen aus der Türkei kontrolliert. Ein Drogenhund schlug an. Die Lastwagen und deren Fahrer wurden dem deutschen Zoll übergeben. Bestens versteckt in sechs Achsen der Auflieger wurden 15,8 Kilogramm 90-prozentiges Kokaingemisch und 5,5 Kilo Heroingemisch entdeckt.

Auf der Anklagebank mussten am Montag die Fahrer der beiden Zugmaschinen Platz nehmen. Beide sind türkische Staatsbürger und fahren für eine Spedition ihres Heimatlandes die Europatour für einen Lohn von 800 Euro. Beide fühlen sich zu Unrecht seit sechs Monaten von ihren Familien getrennt. Der 46-jährige Angeklagte müsste eigentlich seine sechsköpfige Kinderschar nebst Frau und Mutter versorgen, der 27-jährige Angeklagte ist noch ledig. Wegen seiner Inhaftierung platzte seine Hochzeit, die für den 11. November in der Türkei festgesetzt war. „Das Mädchen“, so der 27-Jährige, habe sich in Folge von ihm getrennt.

Angeklagte streiten Beteiligung ab

Die beiden Angeklagten wollen von den Drogen in den Achsen ihrer Aufliegern nichts gewusst haben. Die vom Ersten Staatsanwalt Triller verlesene Anklageschrift sieht das ganz anders. Sie stützt sich bezüglich des 46-Jährigen auf eine ihm zugeordnete DNA-Spur auf einem einzigen der vielen Päckchen, in denen die Drogen in den Achsen versteckt worden sind. Wie anders sollte sein genetischer Fingerabdruck auf die Verpackung gekommen sein, wenn nicht beim Verstecken der Drogen selbst, hielt Triller dem Angeklagten vor.

Der aber schüttelt nur seinen Kopf, kann keine Erklärung für den Fund seiner DNA an der Verpackung geben. Bei ihm sind 28 000 Euro in bar gefunden worden, die in der Anklage als Drogengelder bezeichnet werden. Der 46-Jährige sagt, dass er das Geld vom Buchhalter der Spedition gegen Quittung vor der Abfahrt aus der Türkei erhalten habe. Ein Teil des Geldes sei für ihn und den 27-Jährigen gedacht gewesen. Spesen und Mautgebühren seien davon zu bezahlen gewesen. Den größten Teil hätte er bei der Rückfahrt an andere Fahrer der Spedition bei einem Treffen in Österreich übergeben sollen. Damit sollten etwa aufgelaufene Tankschulden bezahlt werden.

Den 27-jährigen Angeklagten belastet der Umstand, dass bei einem Schnelltest in seinem Fahrerhaus, Spuren von Drogen am Lenkrad gefunden wurden. Er schweigt zur Sache, aber auch zu seiner Europatour. Der 46-Jährige erklärte, dass er sofort sagen würde, wenn er es denn wüsste, von wem die Drogen stammten und wer sie in die Achsen seines Aufliegers eingebaut habe.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Lörrach geht davon aus, dass die Spedition in der Türkei an dem Drogenschmuggel beteiligt ist. Die Anklage wirft beiden Fahrern vor, Mitglieder einer Bande zu sein, die Drogen von der Türkei nach Europa fahren und von den Niederlanden Kokain durch Deutschland in die Schweiz und nach Italien verfrachten. Auf einen bandenmäßigen Handel mit Drogen und die illegale Einfuhr stehen Strafen zwischen zwei und 15 Jahren.

Der Prozess ist auf sechs Tage bis Anfang April terminiert. „Das Ganze wird ein anspruchsvolles Verfahren für uns alle“, meinte der Vorsitzende Richter der Zweiten Großen Strafkammer, Wolfgang Schmidt-Weihrich, noch vor der Verlesung der Anklageschrift. Klar ist, dass es sich um einen Indizienprozess handeln wird. Es wird um die Aussagekraft der DNA-Spur des 46-Jährigen gehen und um die Bedeutung von 28 000 Euro Bargeld, die er bei keinem seiner Grenzübertritte als Fahrer beim Zoll entgegen der geltenden Ein- und Ausfuhrbestimmungen angegeben hat.

Forellen auf der Hinfahrt

Spannend wird auch die Frage sein, wie professionell die Verstecke in den jeweils drei Achsen der Auflieger gewesen sind. Für die Beantwortung dieser Frage hat das Gericht einen technischen Sachverständigen geladen. Ebenso sollen die genaue Reiseroute der Lastwagen und ihre Standorte anhand von beschlagnahmten Navigationsgeräten und Handys nachvollzogen werden. Die Anklage geht davon aus, dass in den beiden Kühlaufliegern zunächst Forellen aus der Türkei nach Hamburg, Duisburg und nach Brügge in Belgien geliefert wurden. Irgendwann auf der Rückreise, wahrscheinlich vor dem 14. September 2016, sollen die beiden Angeklagten die Drogen dann gemeinsam mit unbekannten Helfern in die Achsen ihrer Lastwagen eingebaut haben. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.