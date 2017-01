Weil am Rhein Abendspaziergänger vertreibt Einbrecher in Haltingen

Abendspaziergänger vertreibt Einbrecher in Haltingen

Weil am Rhein

Ein Abendspaziergänger vereitelte am Dienstag im Stadtteil Haltingen einen Diebstahl und schlug die Täter in die Flucht.

Der Zeuge war kurz nach 20.30 Uhr in der Burgunderstraße unterwegs und führte seinen Hund aus. Hierbei fielen ihm zwei Personen auf, die offenbar nichts Gutes im Schilde führten.Als sie den Zeugen wahrnahmen, rannten beide Personen davon und verschwanden in der Dunkelheit. Die herbeigerufene Polizei stellte auf dem Baustellengelände des Rewe-Marktes ein aufgebrochenes Firmenfahrzeug fest.Aus ihm waren Baumaschinen und Werkzeuge herausgenommen und an der Burgunderstraße zum Abtransport bereitgelegt worden. Dank des vorbeikommenden Zeugen kam es nicht zum Diebstahl. Die Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Es handelte sich um zwei dunkel gekleidete, männliche Personen.