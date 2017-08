Ein 38-Jähriger wurde in Haltingen vom Zoll dabei erwischt, wie er Drogen – wahrscheinlich Amphetamine – über die Grenze bringen wollte.

Bei der Zollkontrolle eines 38-Jährigen in Haltingen am Mittwochabend gegen 20 Uhr konnte in einer Seitenablage in einer Tasche zwei Tütchen mit einer pulvrigen Substanz aufgefunden werden.

Vermutlich handelt es sich dabei Amphetamin. Weiterhin war der Führerschein des Fahrers zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrer wird angezeigt.