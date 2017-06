Weil am Rhein 24-jähriger Syrer bei Kontrolle durch Bundespolizei in der Nähe von Weil am Rhein verhaftet

24-jähriger Syrer bei Kontrolle durch Bundespolizei in der Nähe von Weil am Rhein verhaftet

Weil am Rhein

Weil er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatte, wurde ein 24-Jähriger auf der BAB 5 festgenommen. Die Justizbehörde Passau hatte Haftbefehl gegen den nach Österreich abgeschobenen Syrer erlassen.

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr wurde auf der BAB 5 in Höhe Neuenburg ein Fahrzeug überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Fahrzeuginsassen ein Haftbefehl der Justizbehörden in Passau besteht.

Der Mann war erst im Oktober 2016 nach Österreich abgeschoben worden und mit einer Einreisesperre belegt worden. Gegen diese Einreisesperre verstieß er, indem er vorzeitig wieder unerlaubt nach Deutschland einreiste.

Wegen eines Vergehens gegen das Aufenthaltsgesetz war der Mann von den Justizbehörden in Passau zu einer Geldstrafe in Höhe von 119 Tagessätzen zu je 10 Euro zuzüglich Kosten in Höhe von 70 Euro verurteilt worden. Ersatzweise waren 119 Tage Haft zu vollstrecken.

Da der Mann das Geld zur Bezahlung der Strafe weder mitführte noch kurzfristig auftreiben konnte, wurde er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.