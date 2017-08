Wehr Zweiter Schwertransport ohne Probleme

Nächste Windrad-Anlieferung am Donnerstag über Ausfahrt Wehr-Nord

Völlig problemlos verlief am Dienstag der zweite Schwertransport vom EnBW-Umschlagplatz an der Industriestraße zum Windpark Hasel. Schon am frühen morgen war der Selbstfahrer aufgebrochen. Gegen Mittag war das Ziel erreicht. Wie EnBW-Sprecher Ulrich Stark am Dienstagnachmittag erklärte, soll heute das dritte Teil des ersten Mastfußes über den Waldweg nach Hasel transportiert werden. "Wir hoffen jetzt natürlich, dass das weiterhin funktioniert", so Stark.Der erste Transport am vergangenen Freitag hatte Komplikationen mit sich gebracht: An einem Steilstück in der Nähe der Mettler Hütte war der 40-Tonner hängengeblieben. Erst am späten Montagnachmittag erreichte der Transport mit Unterstützung einer zusätzlichen Raupe sein Ziel. Jedes Mastteil besteht zunächst aus sechs Drittelsegmenten, insgesamt sind also 18 Transporte mit dem Selbstfahrer notwendig. In der Nacht zum Donnerstag soll der zweite Schwertransport mit den nächsten sechs Segmenten in Wehr angeliefert werden. Erst wenn alle drei Mastfüße in Wehr sind, kommen die Rotorblätter sowie die längeren Mastteile. "Auch wenn bis Freitagmorgen nicht alle Teile weiter verbracht werden können, bleibt auf dem Umschlagplatz genug Fläche für die neue Lieferung", erklärt Stark. Im Bemühen, den zweiten Schwertransport-Konvoi am Donnerstag wie ursprünglich vereinbart – über die Ausfahrt-Nord abzuwickeln, deutet sich ein Erfolg an. "Das einzelne Fahrzeug, das am letzten Donnerstag die 40 Meter-Grenze überschritten und damit die Umleitung des gesamten Konvois über die längere Route (Ausfahrt Mitte) verursacht hatte, konnte jetzt offenbar so konfiguriert werden, dass es über die Kurzstrecke (Ausfahrt Nord) geleitet werden kann", erklärt Stark. Beim ersten Transport wurde kurzfristig umdisponiert und die Ausfahrt Mitte genommen.