Wehr Zusätzliches Bauland in Wehr ohne Neubaugebiete

Die Stadt Wehr schafft neuen Wohnraum durch Innenverdichtung. Auch das Kuriosum Gutenbergstraße wird endlich bebaut.

Die Nachfrage nach Wohnraum und in der Folge auch nach Bauland ist in Wehr unvermindert hoch. Zwar steht in diesem Jahr die Entwicklung eines Neubaugebiets in Öflingen für bis zu 46 Einzel- und Doppelhäuser auf der Agenda des Gemeinderates, dies allein wird den steigenden Bedarf an Wohnraum aber nicht decken können. Das Problem: Die Flächen für weitere Wohngebiete sind knapp, deren Erschließung kostet zudem Zeit und Geld. Nicht zuletzt deshalb hat sich die Stadtverwaltung die „Innenverdichtung“ vorgenommen. Sprich: In bestehenden Wohngebieten sollen Baulücken geschlossen werden und freie Flächen einer Nutzung zugeführt werden.

Ein Paradebeispiel ist das Kuriosum der Gutenbergstraße, eine Straße, von der viele Wehrer noch nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Ein Haus steht hier nämlich bislang noch nicht, obwohl die Straße schon um die Jahrtausendwende fertiggestellt wurde. Auf einer Fläche zwischen Breitmattstraße, Todtmooser Straße und Sternenstraße hatte der Gemeinderat seinerzeit einen Baubauungsplan erlassen, der acht Bauplätze für Einzelhäuser vorsah. Allein: Ein Investor fand sich bis heute nicht, der die Bebauung realisieren wollte.

Nun habe sich ein Investor gefunden, der auf den acht unbebauten Grundstücken fünf mehrgeschossige Wohngebäude errichten möchte, erklärte Stadtplaner Till Fleischer, allerdings ist hierfür eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. Eine Maßnahme, die im Gemeinderat auf breite Zustimmung stieß. Geplant seien jeweils zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss und Tiefgarage, erklärte Stadtplaner Till Fleischer weiterhin. Zusätzlich müsse der bestehende Wendehammer vergrößert werden, die Kosten hierfür übernehme der Bauherr. Wünschenswert seien natürlich Mietwohnungen, merkte Susanne Kladisch (SPD) hierzu an. Nach den geplanten Wohnungsgrößen erkundige sich Stadtrat Vito Doria (Grüne). Bürgermeister Michael Thater erklärte, nach seiner Information plane der Investor Eigentumswohnungen in verschienden Größen.

Den Weg frei für die Bebauung freier Flächen machte der Gemeinderat auch im Süden Öflingens mit der Änderung des Bebauungsplans Weckersmatt. Ein Investor darf an der Ecke Raurikerstraße und Römerstraße nun vier Einzelhäuser mit Garagen bauen, die zukünftig vermietet werden sollen. Dazu wird ein großes Baugrundstück in fünf relativ kleine Grundstücke aufgeteilt. Außerdem wird der Bebauungsplan so geändert, dass der Ausbau der Dachgeschosse als Vollgeschosse ermöglicht wird.

Das Thema „Innenverdichtung“ bleibt in den nächsten Monat ein wichtiges Thema für den Gemeinderat. Schon Anfang des Jahres stimmte der Gemeinderat der Bebauung eines Eckgrundstücks zwischen der Straße In den Höfen und Schopfheimer Straße zu, hier soll nun ein Mehrfamilienhaus entstehen. Auch auf der Parkfläche östlich des alten Krankenhauses soll neuer Wohnraum entstehen. Hier hat der Gemeinderat im Februar einen neuen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, der den Bau zweier mehrgeschossiger Wohnhäuser ermöglichen soll. Die Grundstücke sind bislang in städtischer Hand.