Wehr Zusätzliche Arbeit für bessere Pflege in der Wehrer Bürgerstiftung

Zusätzliche Arbeit für die Mitarbeitern der Bürgerstiftung bringt die Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) in der ersten Jahreshälfte. Die Umstellung auf die neue Sätze seien eine Herausforderung, meint Nicole Herfert, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung.

Wehr – Die Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) brachte in der ersten Jahreshälfte viel zusätzliche Arbeit für die Mitarbeitern der Bürgerstiftung. Der Einfluss der neuen Pflegegrade auf die finanzielle Situation der Bürgerstiftung lässt sich aktuell noch nicht einschätzen, so die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Nicole Herfert. Durch das seit diesem Jahr geltende PSG II soll eine individuellere Pflege ermöglicht und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. "Jetzt müssen wir abwarten, wie sich das neue Gesetz in der Praxis bewährt", so Herfert. Grundsätzlich sei die individuellere Berücksichtigung der Pflege- und Lebenssituation eine positive Entwicklung. Zudem brächten die neuen Einrichtungseinheitlichen Eigenanteile (EEE) eine große Entlastung für die Bewohner und deren Angehörigen. Um alle mitzunehmen, so die Geschäftsführerin, habe man bereit im November Mitarbeiter und Angehörige über die neuen Abrechnungsmodalitäten informiert. Als eine der ersten Einrichtungen hatte die Bürgerstiftung bereits zum 1. Januar auf die neue Sätze umgestellt. Eine Herausforderung, so Herfert, da viele Informationen erst spät vorlagen. "Die Mitarbeiter haben das toll gemacht," lobt die Geschäftsführerin. Parallel zum Jahresendgeschäft wäre die Umstellung ein deutlicher Mehraufwand gewesen. Da die bisherigen Pflegesätze aber noch bis Ende Februar vertraglich vereinbart waren, habe es keine Alternative hierzu gegeben. Nach erfolgreichen Verhandlungen gelten nun seit Anfang März ganz offiziell die neuen Sätze für die 64 Bewohner der Pflegeeinrichtungen. Insgesamt könne man mit dem Ergebnis zufrieden sein, so die Geschäftsführerin. "Wir streben weiterhin die schwarze Null an", so Herfert.

Im Wirtschaftsplan für das aktuelle Jahr, welcher im Dezember 2016 vorgestellt wurde, rechnete die Bürgerstiftung mit Erträgen von gut 3,8 Millionen Euro und so mit einem fast ausgeglichen Haushalt. Allerdings sei im Laufe des Jahres mit Nachjustierungen seitens des Gesetzgebers zu rechnen, auch könne man die Entwicklung der Bewohnerstruktur nur begrenzt prognostizieren, schränkt die Geschäftsführerin ein. Hinzu kommen zusätzliche Personalkosten durch die tarifliche Erhöhung um 2,35 Prozent ab Februar, die aber bereits im Wirtschaftsplan berücksichtigt wurden.

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz

Bereits seit 2016 in Kraft, bringt das neue Pflegestärkungsgesetz seit diesem Jahr grundlegende Veränderungen für alle Pflegeeinrichtungen mit sich. Statt der bisherigen drei Pflegestufen wird es künftig fünf Pflegegrade geben. Die bisherige Unterscheidung zwischen Pflegebedürftigen nach körperlichen oder geistigen Einschränkungen, etwa durch Demenz, fällt nun weg. Ausschlaggebend für die Pflegebedürftigkeit ist künftig der Grad der Selbstständigkeit. Durch die Einführung Einrichtungseinheitlichen Eigenanteile verringert sich der Eigenanteil der Pflegebedürftigen deutlich. So seien die Bewohner in Wehr jetzt zwischen 50 bis 480 Euro im Monat besser gestellt, erklärt die Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Nicole Herfert. Als Ausgleich haben sich die Leistungsbeiträge der Kassen erhöht, so dass mehr Budget vorhanden sei.