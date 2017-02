Öflingen Zunftabend: Besucher lachen bis der Arzt kommt

Beim Zunftabend in Öflingen präsentierten die Akteure den Besuchern eine humöropatische Behandlung, die am Ende eine gelungene Therapiesitzung war. Allerdings wurden dabei die Lachmuskeln und das Zwerchfell äußerst strapaziert.

Vor Risiken und Nebenwirkungen wurde gewarnt: Schmerzende Lachmuskeln und Krämpfe im Zwerchfell waren die Symptome des 40. Öflinger Zunftabends am Freitag in der Öflinger Schulsporthalle. Der vollbesetzte Saal wurde passend zum Motto „Lachen bis der Arzt kommt...“ auf eine humorvolle Lachkur geschickt.

Im Gesundheitswesen muss bekanntlich gespart werden. Und was liegt da näher, als die Fasnacht vom letzten Jahr wiederzubeleben? Und siehe da, es ist Moderator Uli Meier, der da auf der Trage hereingebracht und mit viel guter Stimmung begrüßt wurde. Schwungvoll wurde anschließend mit dem Tanztrio #briize in den Abend gestartet. Sekt fördert bekanntlich den Kreislauf, so Uli Meier, aber für den humorvollen Schlagabtausch von Paul und sein Bühnenhalter war das gar nicht notwendig. Ausgeteilt wurde wieder reichlich an diesem Abend: ob Doktor Doktor Fürzli, Heiko Strittmatter mit den Chropfdubäguggis als Pharmavertreter von spassiopharm oder Hans Dominik Weber aus dem Studio Ö des Öflinger Rösslefunks ÖRF: nicht nur für Landrat Martin Kistler und den Dorfladen gab es eine umfangreiche humöropatische Behandlung auf Schnitzelbankart. Besonders beliebt waren dabei die kleinen Seitenhiebe auf Bürgermeister und Gemeinderat, die sich trotz Einladung erst für Samstag angekündigt hatten.

Natürlich wird auch ein Feuerwehrmann mal krank. Doch statt ihren 40. Zunftabendauftritt im Bett zu verbringen, schwingt die Freiwillige Feuerwehr Öflingen lieber im luftigen Krankenhemd und Windel die Hüften und heizt dem begeisterten Publikum ordentlich richtig ein. Genauso wie die Dance Company durften die Feuerwehrleute erst nach einer Zugabe die Bademäntel wieder anziehen. Weiter ging es ins Altersheim Abendrot, wo die Dorfhexen Brennet bei den Vorbereitungen zur Nachtruhe nicht nur versicherungstechnischen Klassenunterschiede aufs Korn nahmen.

Petra Thiesen verzweifelte als Kölner Büttenrednerin an der alemannischen Mundart, Susanne Kladisch als Frau Bünzle-Schneckenberger anschließend am Bühnenumbau mit Uli Meier. Zusammen mit Nicole Schmidt konnten dann aber Herta und Berta aber in gewohnt zupackender Manier Klarheit zum Thema Fitness und Alterserscheinungen bringen. Der Defibrillator stand zum Schluss schon bereit, als die Jungs der SpVgg Brennet-Öflingen die Bühne enterten. Mit gekonnten Hüftschwung und akrobatischen Showeinlagen brachten sie sowohl den Puls der jungen Damen als auch deren Stimmbänder an ihre Belastungsgrenzen.

Viel Beifall und Jubel für die gesamte Belegschaft gab es schließlich für die gelungene Therapiesitzung. Und für alle, die nach der über vierstündigen Behandlung noch nicht geheilt entlassen werden konnten, öffnete im Anschluss noch die Intensivstation.



Die Akteure