Wehr Zufrieden aber nicht euphorisch: Freibad Wehr zieht gemischte Bilanz für 2017

Mit etwa 20 600 Badegästen war der Juni der besucherstärkste Monat. Der Förderverein spendete ein Klettergerüst für 4000 Euro.

"Es war keine herausragende, aber eine gute Saison." Die Bilanz, die Bürgermeister Michael Thater über die am Sonntag zu Ende gegangene Saison des Wehrer Waldbades fällt, ist kurz und bündig. Freibad sei eben wetterabhängig und das sei in diesem Sommer nicht immer so gewesen, dass es die Menschen in die Freibäder gelockt hätte. Dafür engagierte sich der Hallenbadförderverein erstmals auch für das Wehrer Freibad.

Es war so ein guter Start in die Saison. Die begann wegen des verspäteten Sommerbeginns zwar erst an Christi-Himmelfahrt statt wie geplant am Muttertag, aber dann gleich richtig. 2600 Besucher durften Gerd Tscheulin, Leiter der Wehrer Bäder, und sein Team am ersten Wochenende begrüßen. Das Team besteht neben Tscheulin mit Susanne Dede und Ralf Schlüschen aus zwei weiteren Schwimmmeistern. Sonntag, der 18. Juni, sei mit 1773 Gästen der besucherreichste der ganzen Saison gewesen, legt Andrea Hauf, die bei der Stadt für die Einrichtungen der Stadt Wehr zuständig ist, Zahlen für den guten Saisonstart vor.

Mit etwa 20 600 Badegästen sei der Juni der besucherstärkste Monat gewesen und habe darauf hoffen lassen, dass die Marke von 40 000 Besuchern in diesem Sommer wieder geknackt wird. Hauf hatte sogar darauf spekuliert, die sehr gute Zahl von 46 200 Besuchern aus dem Jahr 2015 zu übertreffen. Der Juli mit etwa 10 400 Besuchern und der August mit rund 8500 Badegästen machten dieser Hoffnung einen Strich durch die Rechnung. Mit 39 455 Badegästen wurde die 40 000er-Marke knapp verfehlt. "Schon ein Tag mehr Sonne hätte gereicht, um über 40 000 zu kommen", sind sich alle Verantwortlichen einig. Ein Trost bleibt: Die 35 000 Badegäste aus dem Vorjahr wurden deutlich übertroffen.

Ob das an dem neuen Klettergerüst liegt, das im Bad aufgestellt wurde, ist schwer zu sagen. Das alte sei jedenfalls in die Jahre gekommen und habe ersetzt werden müssen. So wandte sich Tscheulin an den Hallenbadförderverein. Der kümmert sich, wie der Name schon erahnen lässt, eher um die finanzielle Unterstützung bei Anschaffungen im Hallenbad. Die Vorsitzende, Christine Mattes, und der ganze Verein sieht die beiden Bäder aber auch als eine Einheit. So habe man im Vorstand beschlossen, die 4000 Euro, die das neue Klettergerüst gekostet habe, komplett zu übernehmen und der Stadt das Geld zu spenden, erzählt Mattes.

Gut fiel die Saisonbilanz übrigens in Sachen Verletzungen aus. Einen schwereren Unfall habe es gegeben, bei dem ein Junge sechs Zähne verlor. Ansonsten habe es nur kleinere Blessuren oder mal einen Bienenstich gegeben. In diesem Zusammenhang bedankte sich Michael Thater auch bei den Mitgliedern der DLRG, die in dieser Freibadsaison wieder mehr Einsatzstunden geleistet hätten, als im Jahr zuvor. Es gebe noch Luft nach oben, aber die Tendenz sei gut, so Gerd Tscheulin. Ähnliches gelte für die Zusammenarbeit mit dem Hotel Klosterhof, das die Bewirtung der Badegäste regelt. Es gebe noch Wünsche, die in dieser Saison offen bleiben, aber es gebe eine sehr gute Zusammenarbeit und man werde sehen, wie das Angebot in der kommenden Saison aussieht, so Tscheulin.

Die Hallenbadsaison beginnt in diesem Jahr einen Tag früher als üblich, nämlich schon am 31. Oktober, statt am 1. November, da der 31. Oktober dieses Jahr bundesweit wegen des Reformationsjubiläums Feiertag ist.