Wehr Zu Fuß durch die Wüste Jordaniens

Wehrs Alt-Bürgermeister Klaus Denzinger zum 70. Geburtstag auf Trekkingtour

Völlig tiefenentspannt sitzt der Wehrer Altbürgermeister Klaus Denzinger auf seiner Terrasse in der Sonne. Noch keine 24 Stunden ist es her, da kam der 70-Jährige zurück von einer elftägigen Trekkingtour durch die jordanische Wüste. 220 Kilometer vom roten zum toten Meer liegen hinter ihm – zu Fuß durch Sand, über Geröll und durch karge Steppe. „Sie glauben gar nicht, was für eine faszinierende Wirkung eine solche Tour hat“, erzählt er entspannt lächelnd. Regelrecht geerdet sei er zurück nach Deutschland gekommen. „Wenn man so etwas erleben darf, reduziert sich alles aufs Wesentliche.“ Elf Tage lang keine Nachrichten, keine Weltpolitik, kein Telefon – für den umtriebigen Kommunalpolitiker war das bislang kaum vorstellbar. Das Essen wurde auf dem Lagerfeuer zubereitet, geschlafen auf Feldbetten. Die Eindrücke unter einem unbeschreiblichen Sternenhimmel, eingebettet in einer unwirklichen und doch faszinierenden Landschaft, ließen ihn alle heimischen Luxusprobleme vergessen. „Wenn sie sich abends müde und zufrieden unter freiem Himmel in ihren Schlafsack legen, finden sie zurück zu sich selbst“, beschreibt er mit glänzenden Augen einen ganz besonderen und persönlichen Moment der Stille.

Während Altersgenossen lieber auf einer Kreuzfahrt das Luxusleben genießen, hat sich Denzinger zu seinem 70. Geburtstag selbst mit dem etwas anderen Urlaub beschenkt. „Das war schon seit mehreren Jahrzehnten ein Traum von mir“, erzählt er. Bei einer Israel-Reise Anfang der 80er-Jahre habe er die Wüste kurz besucht, ein Reiseführer habe ihm damals von einer Tour vorgeschwärmt. „Die Wüste lebt – es stimmt wirklich“, weiß Denzinger nun.

„Eine gehörige Portion Respekt hatte ich im Vorfeld der Tour, aber ich habe mich gut vorbereitet und mein Trainingspensum erhöht“, so der ehrgeizige Hobbysportler. Er hätte bei der von Beduinen geführten Karawane auch ein Kamel zur Verfügung gehabt, von Anfang an war ihm aber klar, dass er die 220 Kilometer zu Fuß zurücklegen wollte. Elf Tage lang, jeden Tag sechs Stunden ging es zu Fuß auf den Spuren von Lawrence von Arabien von Akaba im Süden des Landes zur sagenumwobenen Wüstenstadt Petra, wo dann Jeeps zur Weiterfahrt ans tote Meer warteten. Einen Abend konnte die elfköpfige Trekking-Gruppe sogar in einer Beduinenfamilie verbringen und dort die fremden Bräuche und die Freundlichkeit der Menschen erleben. Auch einen Sandsturm und ein heftiges Gewitter habe er in der Wüste erlebt. „Das war eine ganz besondere Erfahrung, diesen Naturgewalten ausgesetzt zu sein.“ Überhaupt hat es ihm die Natur angetan: „Das kostbarste Gut für die Beduinen ist das Wasser. Da wird kein Tropfen vergeudet.“

„Auf einem Hochplateau führte die Treckingtour durch eine unvorstellbar schöne Landschaft“, schwärmt der frühere Bürgermeister. „Eines der schönsten Erlebnisse die ich in meinem Leben machen durfte.“ Genauso beeindruckt hat ihn die Wüstenstadt Petra, die als eines der sieben neuen Weltwunder gilt. „Was hier schon vor 2000 Jahren geschaffen wurde, nötigt mir allen Respekt ab“, so Denzinger.

Machte ihm die weltpolitische Lage bei der Tour durch den Nahen Osten keine Angst? Immerhin rät das Auswärtige Amt derzeit von Reisen nach Jordanien ab, weil im gesamten Land Terroranschläge drohen. „Das spielt für mich keine Rolle. Ich bin überzeugt, das Risiko in Paris oder Brüssel ist größer“, meint Denzinger fatalistisch.