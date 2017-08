Wehr Zauneidechsen müssen wegen neuem Baugebiet in Wehr umziehen

Bauplätze sind weiterhin so begehrt wie rar: Bereits rund 100 Interessenten haben sich für das neue Baugebiet Breit II in Öflingen gemeldet, so Bürgermeister Michael Thater. Eine Population von Zauneidechsen muss allerdings umgesiedelt werden.

Wehr – Trotz Bürgerbedenken und Zauneidechse stimmte der Gemeinderat am Dienstag Abend mit großer Mehrheit für den Bebauungsplan Breit II, der nun in die Offenlage geht. Neben Ausgleichs- und Umsiedlungsmaßnahmen für die geschützte Tierart will die Stadt durch die Renaturierung des Rötelbachs und einem kalten Nahwärmenetz Ökologiepunkte sammeln.

Bauplätze in Wehr und Öflingen sind weiterhin so begehrt wie rar: Bereits rund 100 Interessenten haben sich für das neue Baugebiet Breit II in Öflingen gemeldet, so Bürgermeister Michael Thater. Nachdem aber einige Eigentümer nur unter Auflagen zum Verkauf ihrer Grundstücke bereit wäre, können vorerst nur mit 36 der eigentlich 45 Baugrundstücke geplant werden. Diese möchte man nun aber schnell realisieren, weshalb die Bürgerbeteiligung zum Vorhaben bereits vorgezogen wurde. Einwände habe es hier vor allem wegen des zu erwartenden Bauverkehrs gegeben. Dies lasse sich aber nicht vermeiden, so Thater.

Zudem haben einige der betroffenen Bürger selbst in dem Gebiet neu gebaut und hierfür die teilweise enge Zuwegung genutzt. Der von der Stadt nun präsentierte neue Bebauungsplan enthält neben rund zehn Baugrundstücken weniger auch umfangreichen ökologischen Maßnahmen sowie die Möglichkeit eines eigenen Nahwärmenetzes. Das betreffende Gebiet weise einige ökologische Besonderheiten auf, erläuterte Umweltplaner Christoph Schmidt. Für eine Feldhecke, den alten Baumbestand sowie eine wertvolle Nasswiese muss ein Ausgleich geschaffen werden, ebenso natürlich für die zu erwartende Flächenversieglung durch Gebäude und neue Wege. Eine Population Zauneidechsen müsse zudem umgesiedelt werden, hier würden Kosten von etwa 2 500 Euro entstehen.

Die Tierart war schon beim Bau des Bahnprojekts "Stuttgart 21" in die Schlagzeilen geraten. Wie Schmidt erklärte, hat die Öflinger Eidechsen-Population ihr ursprüngliches Habitat am Damm der Wehratalbahn, hat sich zwischenzeitlich aber teilweise nach Nordosten verlagert. Für diese Tiere soll nun ein neuer Lebensraum südlich des Baugebiets geschaffen werden, das während der Bauzeit mit einem Amphibienzaun geschützt wird.

Als eine Ausgleichsmaßnahme schlug Schmidt die Renaturierung des Rötelbachs entlang der Kläranlage vor. Durch die umfangreiche Maßnahme könne man bereits einen "Punktepuffer" für zukünftige Baugebiete anlegen. Auf großes Interesse traf anschließend der Vortrag von Jörg Bleile vom Energiedienst zur Option eines kalten Nahwärmenetzes im neuen Baugebiet. "Wir wollen ausdrücklich niemanden zwingen, sondern die Bauherren davon überzeugen, das dies die günstigste Lösung ist", so Bürgermeister Thater hierzu. Mit breiter Zustimmung und einer Enthaltung von Stadtrat Vito Doria (Grüne) konnte der Bebauungsplan anschließend auf den Weg gebracht werden. Einstimmig votierten die Stadträte außerdem nach detaillierten Nachfragen an den Ingenieur Bleile für eine Machbarkeitsprüfung eines kalten Nahwärmenetzes.

Baugebiet erhält eigenes Wärmenetz