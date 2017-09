Wehr Wolfrist Wölfe Wehr hoffen noch auf Nachwuchs

Die am 6. Mai gegründete Fasnachtsclique Wolfrist Wölfe hat ihre erste Hauptversammlung abgehalten und schon einmal einen Vorgeschmack auf ihre zahlreichen Aktivitäten in der kommenden Saison gegeben.

Mit einem dreifachen "Wolfrist Wölfe" und lautem Wolfsgeheul endete die erste Hauptversammlung der neuen Wehrer Fasnachtsclique am Sonntag im Storchehus. Die Wölfe sind noch jung und das Rudel ist noch klein, in der bevorstehenden Fasnachtssaison wollen sie aber schon kräftig mitmischen.

Reichlich voll ist der Terminkalender der Zunft, die mit elf Erwachsenen und sechs Kindern in ihr erstes Vereinsjahr gestartet ist. Am 11.11. werden die Wolfrist Wölfe etwa bei der Fasnachtsproklamation der Narrenzunft Wehr in der Stadthalle dabei sein und sich vorstellen. Und wenn sie schon dabei sind, machen sie gleich eine Vorstellungstour und und sind am gleichen Tag noch bei der Fasnachtsausgrabung in Schopfheim dabei. Narrenbaumstellen, Nachtumzug, Zunftabend, Sonntagsumzug und bei noch einigen weiteren Veranstaltungen in Wehr werden die Wölfe in der kommenden Fasnacht bereits mitmischen. Die Nachtumzüge in Maulburg und Schopfheim stehen ebenfalls auf dem Plan und zum krönenden Abschluss noch die Hasler Bauernfasnacht.

Mit einem Rudel grauer Wölfe, sowie zwei schwarzen Wölfen, die einen Wolfsdämon an der Kette führen, wollen die Wolfrist Wölfe in der Fasnacht auftreten und damit für noch mehr Vielfalt unter den ohnehin schon zahlreichen Cliquen der Region sorgen. Jetzt hoffen sie nur noch, dass die Wolfsmasken, die beim Maskenschnitzer bestellt wurden, rechtzeitig fertig werden. Die Maske ist keine Pflicht für die Mitglieder – immerhin kostet eine Maske 250 Euro und muss von den Mitgliedern selbst bezahlt werden – aber natürlich sieht es mit Maske mehr nach Wolf aus.

Der Vorsitzende Andre Bonar und seine Frau Sonja, stellvertretende Vorsitzende der Wolfrist Wölfe, hatten einiges zu tun seit der Gründung der Clique am 6. Mai. Da die Fasnacht auch nicht nur Spaß macht, sondern auch Geld kostet, stehen auch schon einige Arbeitseinsätze in Form von Kuchen- und Würstchenverkauf auf dem Programm.

Viel Wert wollen die Wölfe auf Harmonie in ihrer Clique legen. In anderen Gruppen gebe es immer wieder auch Streit, der ganze Fasnachtscliquen an den Rand der Auflösung bringen könne, stellte Sonja Bonar fest. Dies wolle man bei der jungen Zunft unbedingt vermeiden. Daher machte sie deutlich, dass mögliche Probleme und Unstimmigkeiten miteinander besprochen werden sollen, damit es gar nicht erst dazu komme, dass sich kleine Gruppen innerhalb der Clique bilden.

So klein, wie die Clique, ist auch aktuell das Vorstandsteam. Neben den Bonars, die die Clique leiten, wurde mit Lucas Wilhelm inzwischen auch ein Schriftführer gefunden. Einen Kassierer gebe es noch nicht, durch das neue Vereinsgesetz sei es aber möglich, diese Arbeit über ein internes Register vom Vorsitzenden und Hilfe eines weiteren Mitglieds zu erledigen, so Sonja Bonar.

Wolfrist Wölfe

Die Wolfrist Wölfe haben sich am 6. Mai gegründet und sind damit die jüngste Fasnachtsclique in Wehr. Vorsitzender ist Andre Bonar. Seine Frau Sonja ist seine Stellvertreterin. Lucas Wilhelm hat den Posten des Schriftführers übernommen. Bei Interesse an den Wolfrist Wölfen sind diese per E-Mail (sonjabonar@web.de) zu erreichen.