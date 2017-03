Wehr "Wir sind breiter aufgestellt"  Andreas Bosch über den Wandel in der Schullandschaft

Anfang April müssen sich die Viertklässler entscheiden, wie ihre weitere Schullaufbahn aussieht. Wir sprachen mit Andreas Bosch, dem Leiter der Wehrer Gemeinschaftsschule, über den Wandel der vergangenen Jahre in der Wehrer Schullandschaft.

Die Wehrer Gemeinschaftsschule wird im Sommer drei Jahre alt und hat trotz ihres jungen Alters schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Täuscht mein Eindruck, dass sie noch immer im Schatten ihres Vorgängers, der Realschule, steht?

Nein, das täuscht nicht. Das wird möglicherweise auch noch so bleiben. Die Realschule ist ja auch noch nicht ganz verschwunden, sondern hat im kommenden Schuljahr noch die beiden Klassenstufen 9 und 10. Man darf auch nicht unterschätzen: Die Realschule hat jahrzehntelang hervorragend und weitgehend geräuschlos funktioniert. Viele Eltern von heute haben früher selbst die Realschule besucht, wurden dort geprägt und haben eine emotionale Verbindung zur Schule. Diesen tadellosen Ruf muss sich die Gemeinschaftsschule natürlich erst erarbeiten.

Hat die neue Schulform da eine Chance? Spüren Sie noch Vorbehalte gegenüber der Gemeinschaftsschule?

Teilweise gibt es sicher noch Vorurteile. Dass es beispielsweise keine Noten und kein Sitzenbleiben gibt, verbinden einige mit laschem Unterricht. Richtig ist hingegen: Auf Wunsch der Eltern gibt es auch Noten. Ausführlichere Lernentwicklungsberichte erlauben aber eine viel differenziertere Beurteilung als es eine schlichte Zahl geben könnte. Das hilft letztlich den Schülern, weil es motivationsfördernd ist.

Viele Eltern sagen, sie könnten mit dem Bildungsplan der Gemeinschaftsschule nichts anfangen...

...Das ist das nächste Missverständnis: Der Bildungsplan für Realschulen und Gemeinschaftsschulen ist hundertprozentig identisch. Wir unterrichten die selben Inhalte, sind aber flexibler durch die Anpassung der individuellen Lernniveaus. Das erlaubt uns, mit den Fähigkeiten zu arbeiten, die die Schüler mitbringen. Auch die Abschlussmöglichkeiten sind identisch. Unsere Lehrer sind gelernte Profis für die Realschule und die Hauptschule. Zusätzlich haben wir zwei Gymnasiallehrer und zwei Förderpädagoginnen. Dadurch sind wir viel breiter aufgestellt.

Wie können Sie diese Vorbehalte ausräumen?

Nur durch Information und Aufklärung. Wir haben für Eltern mehrere Informationsveranstaltungen angeboten, teilweise an Samstagen. Es gabe einen Nachmittag der offenen Tür, alle Wehrer vierten Klassen und auch darüber hinaus haben uns in der Gemeinschaftsschule besucht. Außerdem haben wir Eltern eingeladen, unseren regulären Unterricht zu besuchen, um zu zeigen, wie wir arbeiten. Die Resonanz war durchaus positiv.

Ein wesentlicher Unterschied zur Realschule besteht im Ganztagesunterricht.

Das stimmt. Alle Gemeinschaftsschulen sind verpflichtend Ganztagesschulen. Wir hatten seinerzeit die Wahl, das Angebot an drei oder an vier Nachmittagen zu realisieren und haben uns für vier Nachmittage entschieden. Das war für einige wohl zu viel. Wir haben nun reagiert und für das nächste Schuljahr eine Reduzierung auf drei Nachmittage beantragt. Darüber muss das Kultusministerium in Stuttgart entscheiden.

Zur Person

Andreas Bosch wurde 1970 in Freiburg geboren, er studierte an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Lehramt für Realschule. Seit 15 Jahren unterrichtet er in Wehr, zunächst an der Realschule, die in der heutigen Gemeinschaftsschule aufging. Seit Sommer 2013 ist er Schulleiter. Andreas Bosch ist verheiratet und Vater einer einjährigen Tochter.