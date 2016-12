Wehr "Wir haben die Früchte unserer Arbeit geerntet"

Interview mit Bürgermeister Michael Thater zur Jahresbilanz 2016 und den Planungen für 2017

Herr Thater, wie fällt Ihre Bilanz des Jahres 2016 aus?

Insgesamt war es ein eigentümliches Jahr. Operativ aber war es für die Stadt Wehr sehr erfolgreich. Wir konnten die Früchte der Arbeit der vergangenen anderthalb Jahrzehnte ernten. Das neue Nahwärmenetz "Im Tal" und die Zusammenführung mit den Netzen im „Seeboden“ und "In den Höfen" war ein riesiger Schritt. Ein großer Durchbruch war auch die Gründung des Eigenbetriebs "Energie, Wasser, Bäder", der uns den steuerlichen Querverbund der gewinnbringenden Beteiligung mit den defizitären Bädern ermöglicht.

Gibt es noch weitere Schlaglichter?

Die Verlegung der Öflinger Straße gemeinsam mit der Firma Novartis und die Erschließung des Industriegebiets „Rossmatt“ eröffnen neue Potentiale für die Wehrer Wirtschaftsbetriebe. Das Baugebiet „Große Zelg II“ ist vollständig vermarktet, die Feuerwehr – und damit die Sicherheit der gesamten Bevölkerung in Wehr – profitiert mit der neuen Drehleiter und dem neuen Sozialtrakt des Feuerwehrgerätehauses in Wehr von unseren Investitionen.

Hat die Stadt alle gesetzten Ziele erreicht?

In einigen Bereichen liegen wir etwas hinter unserem Zeitplan, in anderen Bereichen sind wir allerdings sogar weiter als wir gedacht hatten. Dass wir beispielsweise die Auflösung des Zweckverbands Kläranlage schon 2016 hinbekommen, war nicht unbedingt zu erwarten. Einen überraschend großen Schritt hat in diesem Jahr auch die Flurneuordnung Dinkelberg mit dem Förderbescheid des Landes über 1,3 Mio. Euro gemacht.

In welchen Bereichen liegt die Stadt hinter dem Plan?

Beim Stadtentwicklungskonzept 2030 wäre ich gerne etwas weiter. Ursprünglich sollte dazu der zweite Workshop mit der Bürgerschaft bereits im November stattfinden. Wegen des großen Aufwands bei der Abwicklung der Zweckverbands Kläranlage haben wir ihn auf die Zeit nach der Fasnacht 2017 verschoben. Das Konzept soll Ende 2017 oder Anfang 2018 vorliegen und als Leitplanke für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans im nächsten Jahrzehnt dienen.

Apropos Stadtplanung: Beim Brennet-Areal in Wehr sollen schon Mitte 2017 die Bagger rollen und den Weg für den Neubau der Supermärkte im mittleren Teil des Sanierungsgebiets frei machen. Wie sieht hier der weitere Zeitplan aus?

Im ersten Halbjahr 2017 wollen wir den Bebauungsplan zur Rechtskraft führen. Der Abbruch der alten Hallen wird dann voraussichtlich ein halbes Jahr dauern. Sofern bis dahin alle bau- und verfahrensrechtlichen Fragen geklärt sind, könnte gleich im Anschluss gebaut werden. Der Einzug der neuen Geschäfte könnte somit im optimalen Fall Ende 2018/Anfang 2019 stattfinden.

Es sollen sich ein Vollsortimenter, ein Discounter und ein Drogeriemarkt ansiedeln. Dass der Vollsortimenter ein "Schmidts Markt" sein wird, ist bekannt. Gibt es bei den anderen Flächen schon Präferenzen?

Das ist grundsätzlich eine wirtschaftliche Entscheidung des Grundstückseigentümers. Für die Fläche des Discounters interessieren sich Aldi und Lidl. Für die Drogeriemarkt-Fläche gibt es sogar drei potentielle Interessenten. Wir haben Wert darauf gelegt, dass das Gebiet als städtebauliches Sanierungsgebiet überplant wird. Das kostet die Stadt zwar mehr, gibt uns aber auch ein Mitspracherecht. Die Voraussetzung für die Gewährung von städtebaulichen Fördermitteln ist, dass die Kommune selbst Geld dafür in die Hand nimmt.

Sie haben jüngst einen Haushaltplan für 2017 angekündigt, der nahezu "Null Investitionen" enthält. Wie ist das durchzuhalten, nach mehreren Jahren mit Rekordinvestitionen, an die man sich ja schon fast gewöhnt hat?

Nur mit großer Disziplin. Aber da bin ich sowohl in Bezug auf den Gemeinderat als auch auf die Stadtverwaltung zuversichtlich. Sorge bereitet mir eine andere Entwicklung, die uns in diesem Jahr ja auch umgetrieben hat: Wenn Sie sich einmal die Kostensteigerungen ansehen, die wir in den letzten Jahren im Bereich der Kindergärten hatten, erkennen Sie die Lage. Bei den Kindergartenstandards ist Baden-Württemberg bundesweit Spitzenreiter. Die Betreuungsschlüssel beispielsweise sind doppelt so hoch wie in manchen anderen Bundesländern. Das bedeutet auch doppelt so hohe Personalkosten. Die Frage ist, ob die Städte und Gemeinden – und die Familien – im Land sich diese hohen Standards auf Dauer leisten werden können.

Sind 2017 dennoch Investitionen im kleineren Umfang möglich?

Nach derzeitigem Stand planen wir Baumaßnahmen in Summe von rund 400 000 Euro. Außerdem werden wir Mittel in Höhe von 750 000 Euro für Grundstücksankäufe einstellen. Der größte Ausgabenposten im Vermögenshaushalt sind die Abbrucharbeiten auf dem Brennet-Areal mit einem Teilbetrag von 1,2 Millionen Euro. Dennoch gehen wir mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf mit einer Deckungslücke von knapp 1,5 Millionen Euro in die Haushaltsberatungen. Die Gemeinderäte werden entscheiden, wie wir diese Lücke schließen: Entweder durch eine Darlehensaufnahme, einen letztmaligen Griff in die Rücklagen, die dann vollständig aufgebraucht sind, oder weitere Einsparungen.

Wenn im kommenden Jahr der Windpark Hasel realisiert wird – und dafür spricht im Moment sehr vieles -, wird eine Stromleitung durch die sanierungsbedürftige Breitmattstraße gelegt. Nutzt man die Synergieeffekte und beginnt mit einer Sanierung, die schon seit vielen Jahren immer wieder aufgeschoben wird?

Das Verlegen der Stromleitung ist baulich eine relativ kleine Maßnahme. Wenn wir die Straße sanieren, müssen wir den Kanal und die Wasserleitungen erneuern. Für die gesamte Breitmattstraße müssen etwa 1,4 Millionen Euro einkalkuliert werden. Das ist – selbst in Teilabschnitten – derzeit nicht finanzierbar. Solch eine Maßnahme muss später und über mehrere Jahre realisiert werden.

Sie haben schon die Neugründung der beiden Eigenbetriebe Abwasser sowie Energie, Wasser, Bäder genannt. Einen Ihrer Wünsche hat der Gemeinderat nicht erfüllt: Die Kompetenzen des Baurechtsamts und der unteren Straßenverkehrsbehörde vom Landratsamt Waldshut näher nach Wehr zu holen.

Das war ja kein Wunsch, sondern ein Vorschlag für mehr Bürgernähe in diesen Bereichen. Ich habe aber angesichts des Kosten- und Personalrisikos durchaus Verständnis für die Zurückhaltung des Gemeinderats, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es für die Bürgerinnen und Bürger eine Verbesserung gewesen wäre. Bürgernähe kostet immer Geld. Dieses Thema ist bis auf weiteres vom Tisch. Langfristig ist eine Kooperation mit der Stadt Bad Säckingen in diesen Bereichen eine Option, sofern dies ohne Mitgliedschaft in der Verwaltungsgemeinschaft möglich sein wird.

Zur Person

Michael Thater, Jahrgang 1963, istgebürtiger Wehrer. Seit 2002 ist er Bürgermeister seiner Heimatstadt. Der Diplom-Agraringenieurhat das Verwaltungswesenbei den Kreisverwaltungen in Waldshutund Lörrach gelernt.