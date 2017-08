Wehr Windräder sind auf dem Weg

Erste Teile für den Windpark kommen am Donnerstagabend

Wehr – Die Vorbereitungen auf dem alten Wehrer Festplatz an der Industriestraße laufen auf Hochtouren. Am Donnerstagabend sollen hier die ersten sechs größeren Teile für den Windpark Hasel angeliefert werden. Wenn alles gut geht, könnte der erste Konvoi schon gegen 22.30 Uhr in Wehr ankommen, teilte das Verkehrskommissariat Weil am Rhein auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die dortige Verkehrspolizei begleitet und sichert den Schwertransport auf der vorletzten Etappe.

Am Ende werden die Schwertransporter weit über 900 Kilometer durch die ganze Republik zurückgelegt haben. Hergestellt werden die Windräder von der Firma Vestas in Bremerhaven an der Nordsee. Das Logistikunternehmen kann allerdings nicht die kürzeste Strecke in den Süden nehmen, sondern muss wegen Baustellen und anderer Hindernisse einen Umweg über Ostdeutschland in Kauf nehmen. Die lange Strecke birgt unterwegs natürlich zahllose Unwägbarkeiten, die zu Verzögerungen führen können.

Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein hofft, den Konvoi gegen 21 Uhr übernehmen zu können, um ihn auf dem finalen Teilstück nach Wehr begleiten zu können, so Stefan Kranzer, stellvertretender Leiter des Verkehrskommissariats. Das Problem mit einer Autobahnbaustelle auf der A98 bei Eimeldingen ist inzwischen gelöst: Weil eine Fahrbahn derzeit gesperrt ist, muss der Gegenverkehr für die Zeit der Durchfahrt des Schwertransports angehalten werden.

Am Donnerstag werden zunächst die Sockelteile für das erste Windrad angeliefert. Diese Stahlteile sind nicht kreisrund, sondern in Drittel aufgeteilt. Sie sind – wenn sie auf dem Tieflader liegen – 26 beziehungsweise 32 Meter lang, 4,5 Meter breit und 3 Meter hoch. Das Gewicht beträgt etwa 35 und 40 Tonnen pro Bauteil.

Über Schopfheim führt der Windkraft-Tross schließlich nach Wehr. Hier ist die erste Engstelle die Unterführung an der Ausfahrt-Nord: Nur 4,64 Meter hoch ist die niedrigste Stelle unter der B 518. Die anschließende Kurve an der ehemaligen "Frohen Einkehr" dürfte dagegen nur ein kleineres Problem werden.

"Wenn möglich, soll am Freitagvormittag schon mit dem Weitertransport auf den Glaserkopf begonnen werden", verrät EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark. Dazu werden die einzelnen Teile mit Spezialkränen auf mobile "Selbstfahrer" verfrachtet und dann über den Forstweg entlang dem Wolfsristkopf auf Haseler Gemarkung transportiert. Mit einem kleineren Spezialkran werden die Drittelschalen dann zu einem kreisrunden Sockel mit einem Durchmesser von etwa sechs Metern zusammengefügt.

In den nächsten Tagen sollen dann die Sockelteile für das zweite und Windrad auf den Weg geschickt werden. Erst danach werden die extrem langen Teile – zwei Mastteile sowie drei Rotorblätter mit einer Länge von 60 Metern. Sie werden dann mit einem zweiten – deutlich größeren Spezialkran montiert. Wie Projektleiter Johannes Volz jüngst in einer Informationsveranstaltung sagte, rechnet EnBW pro Windrad mit einer Montagezeit von zwei Tagen.

Einen genauen Zeitplan für die weiteren Transporte will der EnBW-Sprecher derweil noch nicht nennen. "Das traue ich mich nicht", so Stark angesichts der zahllosen Unwägbarkeiten, die bislang sämtliche Zeitpläne durcheinander gewirbelt haben. Am Ziel, bis zum 30. September möglichst mehrere Windräder ans Netz zu bekommen, hält EnBW aber noch immer fest. Dies ist der Stichtag, der dem Unternehmen höhere Einspeisevergütungen garantiert. Gelingt es nicht, diesen Termin zu halten, sinken auch die Erträge.

Erst wenn alle drei Windräder am Netz sind und klar ist, welche Erträge zu erwarten sind, wollen EnBW und Energiedienst das Programm für eine Bürgerbeteiligung starten. Anleger erhalten dann für eine festgelegte Laufzeit eine garantierte Verzinsung. Wie Ulrich Stark sagte, werden die Konditionen vermutlich im Rahmen vergleichbarer Projekt liegen. So schüttete die EnBW bei einem Windpark in Ostwürttemberg eine Rendite von 2,25 Prozent pro Jahr bei siebenjähriger Laufzeit aus. EnBW-Kunden erhielten sogar ein halbes Prozent mehr.