Wehr Windradtransport bleibt im Wald stecken

Terminplan für die weiteren Schwertransporte wieder fraglich

Das Windkraftprojekt in Hasel ist um eine weitere Panne reicher: Der erste "Selbstfahrer", mit dem ein Teil des ersten Masts auf den Haseler Glaserkopf transportiert werden sollte, ist im Wald am Mettlenkopf stecken geblieben. Seit Freitagnachmittag steht der Zwölfachser an einem Steilstück in der Nähe der der Mettlenkopfhütte und lässt sich nicht vor und nicht zurück bewegen. Wie EnBW-Sprecher Ulrich Stark mitteilt, werde derzeit versucht, den Schwertransport zu befreien und nach oben zu bringen. Ob dies noch am Montag gelingt, ist unklar.

Auch hinter dem Terminplan für die weiteren Transporte stehen derzeit noch dicke Fragezeichen. Eigentlich war geplant, jeden Tag eines der sechs Segmente für den ersten Mast zum Standort zu bringen. In der Nacht zum Freitag sollte der nächste Schwertransport mit den nächsten sechs Teilen in Wehr ankommen. Auch dieser Transport ist schon wieder fraglich, weil nicht klar ist, ob bis dahin wieder genügend freie Fläche in dem Zwischenlager in der Industriestraße verfügbar ist.