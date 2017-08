Wehr Windrad-Transporte ab 24. August

Der Zeitplan für Schwertransporte steht: Rotorblätter kommen erst im September

Ab der kommenden Woche sollen nun endlich die Schwertransporte durch Wehr in Richtung Haseler Glaserkopf rollen. Die ersten Mastteile für den Windpark Hasel werden dazu in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24. auf 25. August, nach Wehr gebracht. Einen entsprechenden Zeitplan bestätigte EnBW-Sprecher Ulrich Stark am gestrigen Dienstagnachmittag.

In Wehr teilen sich die Transporte auf: Die meisten können über die Ausfahrt Wehr-Nord, die Schopfheimer Straße, Friedrichstraße und Industriestraße abgewickelt werden, weil sie eine maximale Länge von 40 Metern haben. So auch der erste Konvoi in der kommenden Woche: Sechs Tieflader bringen sogenannte "Drittelschalen" aus Stahl. Aus diesen entstehen der Fuß und der untere Teil der Türme.

Die extrem langen Mastteile – pro Windenergieanlage sind dies zwei Stück – werden erst im September über die Ausfahrt Mitte, die Talstraße, In den Höfen und Industriestraße geführt. Dies betrifft auch die Rotorblätter.

Das Ziel der Transporte ist das Zwischenlager an der Industriestraße, wo derzeit schon die Vorbereitungen laufen: Der alte Wehrer Festplatz hinter der Firma MUT Tschamber wurde in den vergangenen Tagen freigeräumt, planiert und verdichtet. Bauzäune und Videoüberwachung sollen für Sicherheit sorgen und vor Vandalismus schützen. Nicht ohne Grund: Vor einigen Wochen hatten Unbekannte eine riesige Kabeltrommel in der Wehra versenkt. Für das Personal einer Sicherheitsfirma und das Logistikunternehmen wurden schon Container aufgestellt. Auch die Verladekräne werden in diesen Tagen noch installiert.

Entgegen den ursprünglichen Plänen sollen die Schwertransporte nun nicht zeitlich gestaffelt über einen Zeitraum von sechs Wochen in Wehr ankommen, sondern möglichst gebündelt. „Wir haben den Zeitplan etwas straffen müssen“, erklärt EnBW-Sprecher Ulrich Stark. Daher ist nun mehr Lagerfläche auf dem Festplatz notwendig als zunächst geplant. Stück für Stück werden die Mastteile in den Folgetagen und -wochen tagsüber über den Forstweg entlang des Wolfristkopfes zum Standort des Windparks gebracht und dort mit Spezialkränen auf montierten Drittelschalen aufgerichtet. Am Ende hat jeder Mast eine Höhe von 149 Metern, an dessen Spitze das drehbar gelagerte Maschinenhaus, auch Gondel genannt, installiert wird. Hier lagert das Herzstück des Windrads, der Generator, an dessen Nabe die drei Rotorblätter befestigt werden. Diese sind 60 Meter lang und damit die längsten Teile der gesamten Anlage.

Sie werden nach derzeitigem Zeitplan erst Mitte September angeliefert – ebenfalls nachts. Der Weitertransport zum Glaserkopf findet dann wieder tagsüber statt. Dies wird – insbesondere für Schaulustige – die spannendste Phase der Transporte werden. Die Rotorblätter werden zunächst auf dem Festplatz auf sogenannte „Selbstfahrer“ verladen. Dort sind sie auf einer ferngesteuerten Zugmaschine dreidimensional beweglich eingespannt. Der Fahrer navigiert das tonnenschwere Gefährt mit einer Fernsteuerung die an Modellautos erinnert. Im Schritttempo kann er das bewegliche Rotorblatt senkrecht oder waagerecht kippen und kommt so durch engste Kurven und an Hindernissen vorbei.

Windpark

Auf der Gemarkung Hasel werden drei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 126 mit einer Leistung von je 3,3 MW pro Windkraftanlage errichtet. Das entspricht einer Gesamtleistung von 9,9 Megawatt. Pro Anlage und Jahr werden außerdem rund 7000 Tonnen CO2 eingespart. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 149 Metern und einen Rotordurchmesser von 126 Meter. Ursprünglich hatte EnBW den Windpark mit fünf Anlagen geplant. Zwei wurden zwischenzeitlich auf Eis gelegt.