Wehr Windpark mit Hindernissen: Baustelle verhindert Transport der großen Teile

Nun verhindert eine Baustelle bei Weil am Rhein den Transport der großen Teile für den Windpark Galserkopf

Wehr/Hasel (job/kap) Für Mitte August hat der Energiekonzern EnBW die Schwertransporte zum Windpark Hasel geplant – ob es tatsächlich dazu kommt, ist derzeit allerdings noch unsicher. Den leidgeprüften Windpark-Planern stellt sich nämlich ein neues Hindernis in den Weg. Eine Baustelle auf der Autobahn A98 bei Weil am Rhein/Binzen. Dort wird seit dieser Woche – bis Anfang September – die Straßendecke saniert, weshalb die Strecke nur einspurig befahrbar ist. Wie Bürgermeister Michael Thater im Gemeinderat informierte, hat die Logistikfirma wegen dieser Baustelle keine Tranportgenehmigung erhalten.

"Möglicherweise gibt es eine Alternative", so die Hoffnung von EnBW-Sprecher Ulrich Stark gestern. Einen Zeitplan für die Transporte will er aber noch nicht preisgeben. "Jeden Tag kann etwas passieren, das alles über den Haufen wirft." Das Ziel, den Windpark bis Ende September ans Netz zu bekommen, rückt damit aber noch weiter in die Ferne. Wenn nicht alle drei Windräder – so soll zum 30. September wenigstens eine oder zwei der Anlagen schon Strom liefern, um die höhere Einspeisevergütung einzuspielen.

Die Vorbereitungen an den drei Standorten und an der Stromtrasse in Wehr laufen derweil unvermindert weiter. Acht Kilometer Kabel werden quer durch Wehr zum Umspannwerk Finsterbach verlegt. Zurzeit in der Breitmattstraße und östlich der Umgehungsstraße.

Teilweise im Minutentakt sind am Dienstag die Betonmischer durch Hasel gerollt. Ihr Ziel war der Windpark am Glaserkopf. Hier wurde nun das Fundament gegossen, auf dem sich künftig eines von drei geplanten Windrädern des Energieversorgers EnBW mit einer Gesamthöhe von 212 Metern drehen soll. Die Lkw hatten dabei auf den Waldwegen mit den Folgen von Starkregen zu kämpfen.

„Wir müssen ständig nachschottern“, erklärte Ulrich Stark. „Die Zufahrt hat uns am meisten Bauchschmerzen bereitet.“ Vor allem vor dem Hintergrund des aufgeweichten Bodens hätte sich die EnBW die Anfahrt über Hasel gerne erspart – aber die ursprünglich angedachte Route über Gersbach wurde wegen Streitigkeiten mit der Stadt Schopfheim bekanntlich aufgegeben. Nun kommen die Hasler also nicht nur in den Genuss eines Windparks, sondern auch in den der Lastwagen, die dafür rollen müssen. Die Widrigkeiten hatten die Lkw-Fahrer mehreren Starkregengüssen zu verdanken, die den Untergrund schon in der Nacht kräftig aufgeweicht hatten und auch während der Arbeiten hin und wieder niedergingen.

Jedes der Fundamente ist 3,5 Meter tief und misst 23 Meter im Durchmesser. Dafür braucht es rund 700 Kubikmeter Beton, was grob 1500 Tonnen entspricht. Etwas mehr als 100 Betonmischer sind dafür nötig.