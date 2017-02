Wehr Windpark Hasel: Rodungsarbeiten am Glaserkopf beginnen

Am Donnerstagmorgen haben auf dem Glaserkopf bei Hasel die Rodungsarbeiten für den Windpark der EnBW begonnen.

Ursprünglich sollten die Arbeiten an den vier geplanten Standorten der Windräder schon im Januar beginnen. Eine Petition eines Bürgers beim baden-württembergischen Petitionsausschuss hatte aber für eine Verzögerung gesorgt. Bei einer laufenden Petition seine die Genehmigungsbehörden gehalten, keine Genehmigungen mehr zu erteilen, erklärt EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark. Daher seinen rodungsarbeiten ausgetzt worden. Nachdem der Petitionsausschuss die Angelegenheit in diesen Tagen verworfen habe, habe am Mittwoch nun das Landratsamt Lörrach die Genehmigung für die "Waldnutzung" an den vier Windrad-Standorten erteilt. Davon nicht betroffen ist die Nutzung der geplanten Zuwegung, ergänzt Stark. Hier stehe die Genehmigung noch aus.

Insgesamt werden an den vier Standorten Bäume auf einer Fläche von etwa zwei Hektar gefällt. "Für das Fällen der Bäume gibt es natürlich ökologische Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle", erklärt Stark. Dies sei eine übliche Vorgabe der Genehmigungsbehörde.

Die Projektträger stehen unter hohem zeitlichen Druck: Die Rodungsarbeiten müssen bis 1. März beendet sein, dem Beginn der Brutzeit von Vögeln. "Dies sollte aber klappen", so Stark .