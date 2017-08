Wehr Windpark Hasel: Regen verhindert Betonarbeiten

Die ersten Schwertransporte zum Windpark Hasel rollen möglicherweise schon Ende kommender Woche oder Anfang übernächster Woche durch Wehr. Dies deutet EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark in einer Medienmitteilung an.

Die EnBW arbeite derzeit an einem definitiven Zeitplan, der Anfang nächster Woche vorliegen soll. Vorher gebe es noch viel Spekulation. Für eine Unterbrechung der Bauarbeiten am dritten Fundament auf dem Glaserkopf hat der aktuelle Starkregen gesorgt. Der für Donnerstag geplante Betoniertag am dritten Standort wurde deshalb auf Montag verschoben.