Hasel Windpark Hasel: RP verhängt Baustopp für alternative Zufahrt

In Sachen Windpark Hasel scheint die EnBW das Pech gepachtet zu haben: Nachdem das Verwaltungsgericht Freiburg der Stadt Schopfheim Recht gegeben hat, die sich weigert, dem Konzern einen Waldweg für Materiallieferungen zur Verfügung zu stellen, macht nun das Regierungspräsidium bei der Alternativstrecke einen Strich durch die Rechnung. Am Donnerstag verhängte die Behörde einen Baustopp.

Baustopp für Alternativweg

Wehr/Freiburg (msb) Nachdem das Verwaltungsgericht einen Eilantrag der EnBW auf Nutzung eines Waldweges auf Schopfheimer Gemarkung abgelehnt hat, hat das Regierungspräsidium nun auch die Arbeiten am Alternativweg auf den Glaserkopf gestoppt. Das bestätigt die Behörde auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach gebe es "artenschutzrechtliche und wasserrechtliche Probleme", die es zu prüfen gelte, so RP-Sprecher Matthias Henrich: "Wir versuchen nun, eine Lösung zu finden. Bis dahin haben wir einen vorübergehenden Baustopp verhängt." Der Baustopp gelte ab sofort. Wie lange es bis zur Klärung der Probleme dauern werde, lasse sich laut Henrich derzeit nicht abschätzen. Wie EnBW-Sprecher Ulrich Stark darstellt, sei der Energiekonzern dazu aufgefordert worden, "in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde am Landratsamt Lörrach eine hydrogeologische Beurteilung des Vorhabens im Hinblick auf eine private Wasserversorgung" vorzunehmen. "Wie es mit der Zuwegung für die Beton- und Schotter-Transporte weiter gehen soll, ist damit im Moment wieder offen", so Stark weiter. Ebenfalls offen sei, ob das durch die EEG-Bestimmungen vorgegebene Ziel zu erreichen sei, die Anlagen bis zum 30. September in Betrieb zunehmen. Auf jeden Fall werde es für EnBW nun erheblich schwerer, dieses Ziel zu erreichen.