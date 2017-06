Hasel Windpark Hasel: Grünes Licht für den Umweg

Das Landratsamt Lörrach hat der EnBW die Nutzung eines Maschinenwegs zum Materialtransport zum geplanten Windpark Hasel erlaubt. Der Weg ist nach Unternehmensangaben aber lediglich Plan B. Favorit bleibe ein Forstweg auf Schopfheimer Gemarkung, dessen Nutzung die Stadt aber untersagt hat. Dagegen hatte EnBW einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Freiburg eingereicht. Die Entscheidung des Gerichts wird in diesen Tagen erwartet.

Wehr/Hasel – Im Ringen um eine Zufahrtsstraße zum Windpark Glaserkopf in Hasel gibt es für den Investor EnBW gute Nachrichten: Gerade hat das Landratsamt Lörrach grünes Licht für den Ausbau eines 300 Meter langen Maschinenweges zur Transportrasse erteilt, wie Unternehmenssprecher Ulrich Stark auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Die Arbeiten zur Instandsetzung des Weges sollen bis Fronleichnam über die Bühne gehen. Doch eigentlich bleibe der Forstweg im Bereich Hohle Eiche auf Schopfheimer Gemarkung die favorisierte Option, die das Unternehmen auch nutzen werde, wenn das Verwaltungsgericht Freiburg dem Eilantrag von EnBW stattgebe, so Stark.

"Es ist schon ein Stück weit eine ärgerliche Situation für uns", so lautet die Einschätzung von Ulrich Stark. Jetzt habe das Unternehmen zwar die Genehmigung, einen Weg, der sich auf Gebiet des Staatsforsts befindet und zwischen Mettlenhöfen und dem Weg, der vom Glaserkopf nach Hasel führe, verläuft, auszubauen und für die Materialtransporte zum geplanten Windpark Hasel zu nutzen. Doch nach wie vor würde EnBW lieber den wesentlich kürzeren Forstweg nach der Hohlen Eiche nutzen. Dies wiederum hat die Stadt Schopfheim untersagt, wogegen EnbW einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Freiburg eingereicht hat. Nun warten alle Beteiligten auf die Entscheidung des Gerichts. Wie Gerichtssprecher Klaus Döll auf Nachfrage erklärte, werde diese voraussichtlich in den kommenden Tagen erfolgen.

Doch EnBW ist selbst eine weitere Verzögerung um ein paar Tage zu viel. Deshalb fahre das Unternehmen zweigleisig, um zu vermeiden, dass der ohnehin bereits um drei Wochen verschobene Zeitplan noch weiter ins Stocken gerate: "Wir sind dabei, den Umgehungsweg für unsere Bedürfnisse herzurichten", so Ulrich Stark. Bis Mitte kommende Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Weg werde geschottert und ausgebaut. Das Unternehmen versuche, mit großer Umsicht vorzugehen und einen späteren Rückbau so einfach wie möglich zu gestalten. "Natürlich sind hier trotzdem wesentlich größere Eingriffe in die Natur notwendig und es fallen höhere Kosten an, um den Weg auszubauen", so Stark.

Sollte das Verwaltungsgericht zwischenzeitlich zugunsten von EnBW entscheiden, werde der Plan B daher umgehend fallen gelassen und der Forstweg auf Schopfheimer Gemarkung für die Transporte genutzt. Dabei sei unerheblich, wie weit die Arbeiten an der anderen Zufahrt bis zur Gerichtsentscheidung bereits fortgeschritten seien: "Wenn es ganz dumm läuft, bauen wir also jetzt einen Weg, den wir in ein paar Tagen gar nicht mehr brauchen", so Ulrich Stark. Aber nichts zu unternehmen wäre aus Unternehmenssicht eine noch schlechtere Variante.