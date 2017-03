Wehr Windpark Hasel: EnBW verzichtet auf Beschwerde gegen Urteil

Das Energieunternehmen errichtet zunächst nur drei der ursprünglich fünf geplanten Windkraftanlagen auf dem Hasler Glaserkopf

Das Energieunternehmen EnBW hält am Bau des Windparks Hasel fest und plant, in diesem Sommer zunächst drei Windräder auf dem Hasler Glaserkopf zu errichten. Gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg, das einen Baustopp für das Windrad in der Nähe der Mettlenhöfe verfügt hatte, wird das Unternehmen nicht vorgehen, teilte gestern Presseprecher Ulrich Stark mit. Der Standort werde aber nicht aufgegeben. EnBW werde hier das Hauptsacheverfahren abwarten. Wann hier ein rechstkräftiges Urteil falle, steht allerdings in den Sternen. Über den Bau des fünften genehmigten Windrades, auf dass EnBW Anfang des Jahres aus freien Stücken verzichtet hatte, sei noch nicht endgültig entschieden, teilt der EnBW-Sprecher auf Nachfrage mit.