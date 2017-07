Wehr Windpark Hasel: EnBW unter hohem Zeitdruck

Über 1100 Lastwagen müssen nun über Waldwege auf den Glaserkopf

Der Energiekonzern EnBW steht bei der Realisierung des Haseler Windparks unter enormem Druck. Schon jetzt befindet sich das Projekt auf dem Glaserkopf deutlich hinter dem Zeitplan, weil die Stadt Schopfheim, das Verwaltungsgericht Freiburg sowie das Landratsamt Lörrach die bevorzugten Transportwege zu den drei Windrad-Standorten juristisch versperrten.

Nun ist EnBW auf der Suche nach einer Alternativstrecke für die Beton- und Schottertransporte fündig geworden. Sie führt komplett über Haseler Gemarkung – somit können weder Wehr noch Schopfheim Einwände dagegen vorbringen. Die Lastwagen sollen nicht über Gersbach, sondern über Hasel auf den Glaserkopf fahren, und zwar über den Hummelbergweg und Kesselweg vorbei am Mettlenkopf. Da Gegenverkehr auf den schmalen Wegen nicht möglich ist, fahren die leeren Transporte über den Hauweg zurück in den Norden Hasels.

"Diese Variante hatten wir schon früher im Blick. Sie ist für uns allerdings alles andere als optimal und hat gegenüber unseren Wunschvarianten mehrere Nachteile", erklärt der EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark. Der Forstweg ist nicht nur sehr kurvig, sondern stellenweise auch extrem steil. „Die Lastwagen können wegen des Steilstücks nicht voll beladen werden“, so Stark. Daher sind mehr Fahrten erforderlich, die wiederum mehr Zeit brauchen und wohl auch mehr Belastungen für die Anwohner in Hasel mit sich bringen werden. Bislang ging die EnBW von bis zu 1100 LKW-Fahrten aus. Wie viele Fahrten es nun werden, kann Stark derzeit nicht abschätzen, da nicht klar ist, wie voll die Lastwagen letztlich beladen werden können.

Ein weiterer Nachteil ist, dass ein sommerlicher Starkregenguss auf dem Waldweg Folgen haben könnte. Bei hohen Wassermengen könnte der Weg schnell ausgespült werden, der Weg wäre möglicherweise dann vorübergehend nicht befahrbar. „Das lässt sich kaum verhindern und auch nicht absehen. Wir müssen einfach das Beste hoffen“, so Stark. "Es ist zwar für uns eine schlechte Variante, aber es ist die einzig verbliebene.“

Wie bereits berichtet, wollte EnBW die Transporte ursprünglich über Wehr abwickeln, war aber nach Einspruch des Gemeinderates davon abgekommen. Die Transporte über Gersbach hatte der Schopfheimer Gemeinderat im Juni endgültig untersagt – 170 Meter des Weges sind in kommunalen Eigentum. Eine Ausweichstrecke war vom Landratsamt Lörrach nicht genehmigt werden, weil Trinkwasserquellen in Gefahr geraten könnten. Zwar hat EnBW versucht, auf juristischem Wege noch grünes Licht zu bekommen, dies wird allerdings derzeit nicht weiter verfolgt, da mit einer notwendigen schnellen Entscheidung kaum gerechnet werden kann. Dennoch werden alle juristisch relevanten Fakten gesammelt, um am Ende alle Ursachen für die Verzögerungen benennen zu können. Auf die Frage, ob auch Regressforderungen gegenüber der Stadt Schopfheim denkbar seien, sagt Stark: "Ich schließe nichts aus."

Noch immer hält EnBW am Ziel fest, den Windpark am 30. September ans Netz zu bringen. Dies ist der Stichtag für höhere Vergütungssätze aus dem EEG-Gesetz. Wird diese Frist verpasst rechnet Ulrich Stark mit Einbußen im mittleren sechsstelligen Bereich. "Je weiter die Zeit voran schreitet, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir die Frist halten können", versprüht selbst der EnBW-Sprecher wenig Optimismus. Bevor die Masten für die Windräder monitiert werden, muss erst das Fundament gegossen werden und durchtrocknen. Allein dies nimmt voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch.

Einen Termin für die spektakulären Rotorblatt-Transporte, die über Wehr abgewickelt werden, gibt es derzeit noch nicht. "Da lege ich mich nicht fest", so Ulrich Stark nach den Erfahrungen der letzten Wochen, in denen mehrere Hiobsbotschaften die Zeitpläner durcheinanderwirbelten. Ursprünglich sollten das Zwischenlager auf dem alten Wehrer Festplatz schon Ende Juni eingerichtet werden.

Auch die Arbeiten für den Netzanschluss beim Umspannwerk Finsterbach sind noch nicht abgeschlossen. Ein Bautrupp arbeitet sich derzeit von Nord nach Süd und verlegt das Starkstromkabel unter die Erde. Derzeit befindet sich die Wanderbaustelle in der Breitmattstraße/Ecke Lindstraße.

Das Bürgerbeteiligungsmodell, das EnBW eigentlich im Frühling vorstellen wollte, liegt derzeit noch auf Eis. Letztlich hänge die mögliche Rendite für die Teilhaber von der Einspeisevergütung ab, die derzeit noch nicht kalkulierbar sei, so Stark.