wehr Windpark Hasel: EnBW erhält vom Verwaltungsgericht eine Abfuhr

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat den Eilantrag der EnBW auf Nutzung eines Waldweges auf Schopfheimer Gemarkung abgelehnt. Über den Weg sollte Baumaterial zum Windpark Hasel transportiert werden. Das Gericht weißt die Argumentation des Unternehmens aber als nicht schlüssig zurück.

Wehr/Freiburg – Rückschlag für den Windpark Hasel: Im Ringen um die Nutzung eines Waldweges zur Anlieferung von Baumaterial hat das Verwaltungsgericht Freiburg einen Eilantrag der EnBW abgelehnt. Die Stadt Schopfheim als Besitzerin des Waldweges hatte dem Energiekonzern die Nutzung des Waldwegs verweigert. Dagegen war die EnBW vorgegangen. Allerdings wertet das Verwaltungsgericht die Ansprüche des Unternehmens als unbegründet, heißt es in der Begründung der Ablehnung. EnBW konzentriert sich daher auf ihren bereits in Angriff genommenen "Plan B", einen deutlich längeren Weg, der über Staatsforst führt, erklärt Unternehmenssprecher Ulrich Stark. Gleichwohl werden die Gerichtsentscheidung und die daraus möglicherweise resultierenden Folgen "in aller Ruhe beraten".

In der Begründung weist das Verwaltungsgericht ausführlicht die Argumentation zurück, mit denen die EnBW ihr Recht auf Nutzung des betreffenden Waldweges einfordert. Mögliche wirtschaftliche Nachteile reichten nicht aus, die "Dringlichkeit der begehrten Gestattung abzuleiten", so das Gericht. Zudem habe das Unternehmen einen Anordnungsanspruch nicht genügend glaubhaft machen können. Die EnBW hatte betont, dass Mindereinnahmen von 450000 Euro entstehen könnten, wenn die Windkraftanlagen in Hasel nicht vor dem 1. Oktober in Betrieb genommen werden könnten. Grund sei eine Neuregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Darüber hinaus kalkuliert der Konzern mit Mehrkosten von 100000 Euro für die Herstellung des Alternativweges. Die Stadt Schopfheim hatte dagegen gehalten, dass all diese Angaben nicht genügend belegt worden seien.

Waldwege seien im Gegensatz zu Straßen nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet, betont das Verwaltungsgericht außerdem: "Es handelt sich vielmehr um private Wege, deren Benutzung grundsätzlich nur mit privatrechtlicher Gestattung des Wegeeigentümers zulässig ist." Es sei "nicht hinreichend wahrscheinlich", dass die Stadt Schopfheim rechtsfehlerhaft gehandelt habe, indem sie der EnBW die Wegenutzung für die Materialtransporte verweigert habe, heißt es in der Begründung. Zudem sei die forstwirtschaftliche Nutzung der Wege, etwa zum Abtransport von Holz, "nicht ohne Weiteres mit einer Nutzung durch den Inhaber einer immissionsschutzrechtlichen Gehmigung eines privilegierten Vorhabens" gleichgestellt. Dies gelte im umso mehr, als die EnBW "nicht zwingend" auf die Nutzung dieses Wegestücks angewiesen sei, weil es eine Alternative gebe.

So wenig eine Gemeinde dazu verpflichtet sei, Grundstücke für ein Vorhaben wie die Errichtung einer Windkraftanlage zur Verfügung zu stellen, so wenig "dürfte sie verpflichtet sein, dem Vorhabensträger die Überfahrt über ihr privates Wegenetz zu gestatten, damit der Vorhabensträger den Baustellenverkehr möglichst kostengünstig und schnell abwickeln kann", betont das Gericht. Dies liefe auf eine spezielle Förderung von privilegierten Vorhaben im Außenbereich hinaus, die der Gesetzgeber aber nicht festgeschrieben habe.