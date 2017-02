Öflingen Wiiberfasnacht: Öflinger Wiiber rügen Bürgermeister Michael Thater

Putzwiiber-Azubi Sarah liest Bürgermeister Michael Thater die Leviten für Fahrradfahren ohne Helm bei der Eröffnung der neuen Öflinger Straße.

Entgegen dem Wetterbericht waren in Öflingen vor allem die Wiiber stürmisch. Sie stürmten das Rathaus, um ihren schönen Michael abzusetzen. Bürgermeister Michael Thater hatte beim Wiiberklatsch nicht viel zu melden, zeigte sich aber als vollendeter Gastgeber.

Die feinen Damen der Gesellschaft, die Putzwiiber und – ganz neu dabei – die Jägerinnen aus Öflingen machten ihre Aufwartung. Dem Bürgermeister sah man an, dass er diesen Termin richtig genoss. Es kann auch schön sein, machtlos zu sein. Dabei gingen die Wiiber ihm nicht nur um den Bart. Azubi Sarah – im vergangenen Jahr war sie noch Praktikantin bei den Putzwiibern, nun ist sie in der Lehre – las dem schönen Michael die Leviten. War er doch bei der Eröffnung der neuen Öflinger Straße auf dem Fahrrad ohne Helm in der Zeitung zu sehen. Was soll das für ein Vorbild für Kinder sein? So überreichte das jüngste Putzwiib dem Bürgermeister einen Fahrradhelm und mahnte, diesen zu tragen, wenn er sich wieder auf den Drahtesel setzt. Die Jägerinnen aus Öflingen sangen dem entmachteten Rathauschef ein Halali und stießen mit ihm an – natürlich mit einem Jägermeister.

Seit 10 Uhr waren die Wiiber in Öflingen unterwegs und kehrten überall ein, wo der Sekt schon gekühlt auf sie wartete. Mit dabei war auch die Feuerwehrmusik, die sich quer durch Öflingen schränzte. Die Sparkasse, die Gärtnerei Maier und der Dorfladen waren nur einige Stationen, wo die Gruppen Halt machten, um sich zu stärken. Nachdem sie das Rathaus gestürmt und den Bürgermeister entmachtet hatten, ging es weiter. Der Dritte Faiße gehört traditionell den Wiibern, Männer dürfen mitfeiern, viel zu melden haben sie an diesem Tag aber nicht. Am Abend trafen sich alle Narren im Schwanen, wo die Wiiberfasnacht ganz langsam und heftig ausklang.