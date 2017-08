Wehr Wieder Unfall im Kreisel Wehr-Brennet

Gekracht hat es am Mittwochnachmittag auf der B 518 im Kreisel bei Wehr-Brennet zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt und ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro verursacht. Das teilte jetzt die Polizei mit. Um 14.35 Uhr fuhr ein von Wehr kommender Mercedes-Fahrer laut Polizeibericht in den Kreisel ein und wollte diesen an der dritten Ausfahrt in Richtung Öflingen verlassen. Hierbei kollidierte er mit einem von der B34 kommenden und in den Kreisel einfahrenden Lkw. so die Polizei. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt, weswegen der Rettungsdienst angefordert wurde. Da Betriebsstoffe ausliefen, kam die Feuerwehr Öflingen zum Unfallort und kümmerte sich um die Straßenreinigung. Der Lkw-Fahrer bestritt nach Angaben der Polizei die Schuld am Unfall. Seinen Angaben zu Folge sollen beide gleichzeitig in den Kreisel gefahren und der Autofahrer zudem zu schnell gewesen sein. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehr zu melden (07762-80780).